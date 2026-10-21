El video del atropello a Fabián Gianola: salió despedido por el aire y contó la extraña reacción del conductor

Una cámara de seguridad registró el impactante momento en que Fabián Gianola fue atropellado por un auto mientras cruzaba una calle de Buenos Aires. El actor, de 63 años, salió despedido por el aire, cayó sobre el pavimento y sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho, además de una lesión en los ligamentos de la muñeca. Este miércoles deberá someterse a una operación.

El accidente ocurrió el lunes 19, alrededor de las 15.40, en la esquina de Deheza y Melián, en el barrio porteño de Saavedra, cerca del shopping DOT. Las imágenes, difundidas por TN, muestran cómo Gianola avanza por la senda peatonal cuando un auto gris dobla hacia Deheza y lo embiste cuando estaba a pocos pasos de llegar a la vereda.

La violencia del impacto hace que el actor caiga al asfalto y ruede sobre el suelo. Segundos después, consigue levantarse mientras se sostiene el brazo lastimado. El conductor frena unos metros más adelante, desciende del vehículo y se queda en el lugar para asistirlo.

En diálogo con TN Show, Gianola reconstruyó lo ocurrido. "Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento", relató. También destacó que, pese a la gravedad del accidente, consiguió evitar un golpe en la cabeza.

La inesperada reacción del conductor que atropelló a Fabián Gianola

Este miércoles, en una entrevista con Arriba Argentinos, de El Trece, el actor reveló un detalle hasta entonces desconocido sobre el accidente: el conductor creyó que Gianola había golpeado su vehículo.

"Él pensó que yo le había pegado al auto. Pensó que yo le pasé cerca y le pateé el auto", contó. Luego recordó el intercambio que mantuvieron: "Me dice: '¿Qué hiciste?'. Le digo: '¿Vos qué hiciste? Me acabás de revolear por el aire'".

Así fue el grave accidente que sufrió Fabián Gianola https://t.co/S2l4F4HAmn — Minuto Videos (@minutovideos) October 21, 2026

Según su relato, el automovilista recién entonces comprendió lo ocurrido. El hombre permaneció en el lugar, llamó al 911 y solicitó asistencia médica. Poco después llegaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME.

Gianola prefirió acudir, acompañado por una policía, al centro de atención médica de su prestador de salud ubicado en el shopping DOT. Allí le realizaron radiografías, confirmaron las lesiones y le inmovilizaron el brazo con un yeso.

En una nueva entrevista con TN Show, Gianola confirmó que este miércoles a las 16.00 será operado en la Clínica La Trinidad de San Isidro. La intervención buscará reparar la fractura expuesta de radio y las lesiones en los ligamentos de la muñeca.

"Me van a poner una placa con tornillos. Hasta fin de año estaré recuperándome", explicó. También estimó que la rehabilitación demandará unos 45 días, de los cuales aproximadamente 30 deberá permanecer con yeso o férula.

Pese al accidente, el actor espera regresar cuanto antes al escenario. Actualmente protagoniza la comedia Los 39 escalones en el Multiescena de Buenos Aires y aseguró que su intención es retomar las funciones este viernes a las 20.30, siempre que su evolución y las indicaciones médicas se lo permitan. "Lo que más me angustia es el trabajo", reconoció, preocupado por las consecuencias que su ausencia podría tener para sus compañeros.