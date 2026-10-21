Como Bielsa, pero por otros motivos: DT de fútbol evitó mirar a una periodista y el video se volvió viral

El saliente entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, tenía un inconfundible estilo a la hora de comunicarse con la prensa: en las conferencias evitó siempre el contacto visual con los periodistas. Ahora, en el fútbol europeo apareció otro técnico que llevó esa costumbre al extremo, aunque por razones bastante diferentes.

El protagonista de esta historia es David Oulehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, de la segunda división de República Checa, quien se convirtió en una inesperada celebridad de las redes sociales después de una entrevista televisiva.

Todo ocurrió luego de la derrota de su equipo por 3-2 ante el Opava. La periodista Sabina Jaksova se acercó al entrenador para recoger sus impresiones sobre el partido, pero lo que parecía un intercambio habitual terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Durante toda la conversación, Oulehla hizo un esfuerzo evidente por mantener la mirada lejos de la reportera. Mientras respondía las preguntas, observaba hacia los costados, al frente o a cualquier otro punto que no fuera el rostro o las curvas de su entrevistadora.

La particular actitud no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales, que comenzaron a compartir el video y a elaborar toda clase de teorías sobre el comportamiento del técnico.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa previa al partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Jaksova, que cuenta con cerca de 60.000 seguidores en Instagram, es una periodista que también despierta atención por su belleza. Y fue precisamente ese detalle el que terminó explicando la extraña conducta de Oulehla.

Lejos de atribuir su comportamiento a la timidez, el entrenador de 43 años ofreció una explicación tan inesperada como divertida: su esposa le había prohibido mirar a otras mujeres.

"Me prohíbe mirarlas. Mi esposa me espera en casa, así que tengo que obedecer", declaró el técnico, según recogió el diario español 20 Minutos.

La confesión multiplicó la repercusión de las imágenes y convirtió la entrevista en material para todo tipo de bromas futboleras.

"¡Revisad también el VAR para ver si miró o no!", escribió un usuario, que agregó: "Ese hombre estaba luchando por su vida". Otro internauta destacó la disciplina del entrenador: "Hay que destacar el esfuerzo de este hombre. Me solidarizo con él".

La propia periodista se tomó la situación con humor y reconoció que ni siquiera había advertido el particular comportamiento durante la entrevista.

"David tiene una gran fuerza de voluntad. No me di cuenta de que apartaba la mirada, porque estaba concentrada en lo que estaba diciendo", comentó Jaksova.

Así, una entrevista posterior a un partido de la segunda división checa consiguió una repercusión internacional que difícilmente hubiera alcanzado el resultado deportivo.