Presentan denuncia penal en contra de Fernando Vilar por sus dichos sobre la transexualidad en la infancia

La polémica por las declaraciones de Fernando Vilar sobre las infancias trans en el programa Buscadores sumó un nuevo capítulo. Varias organizaciones presentaron una denuncia penal contra el periodista por la presunta comisión de delitos de odio y discriminación por identidad de género, a raíz de sus expresiones durante una entrevista a la médica y exintegrante de Cabildo Abierto Lorena Quintana.

La presentación fue realizada ante Fiscalía por las abogadas Soledad Suárez e Ivana Messano, en representación de distintas organizaciones.

La información fue divulgada por el periodista Diego Martini, quien tuvo acceso al escrito judicial presentado ante Fiscalía. "Se presentó una denuncia penal contra Fernando Vilar por presunta comisión de delitos de odio y discriminación por identidad de género. La misma fue presentada por las doctoras Soledad Suárez e Ivana Messano en representación de varias organizaciones", informó Martini.

El escrito comienza con una acusación contundente: "Venimos a denunciar actos de odio con apariencia delictiva contra la población trans, perpetrados por el periodista Fernando Vilar".

La denuncia representa una nueva instancia en la controversia que comenzó el viernes 30 de octubre, cuando Vilar entrevistó a Quintana en Buscadores, ciclo que se emite por Canal 5 y VTV.

Durante el intercambio, el periodista planteó una situación hipotética sobre un niño de ocho años que manifiesta sentirse niña y preguntó: "¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?".

La expresión generó una ola de críticas en redes sociales y motivó un pronunciamiento del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), que expresó su "profundo rechazo" a las declaraciones y las calificó de "absolutamente desafortunadas e impropias" de un medio público.

El organismo solicitó una rectificación pública y la apertura de un espacio para escuchar a personas trans y sus familias.

Las disculpas de Vilar y la continuidad de la polémica

El martes, Vilar regresó al programa y realizó un extenso pedido de disculpas, en el que reconoció la gravedad de sus expresiones.

"Me consta con el paso de las horas que esa pregunta con signo de interrogación al final, que fue una afirmación mía con ese signo de interrogación, fue ofensiva, fue violenta, discriminadora, desacertada, desafortunada, discriminatoria, estigmatizante", expresó.

El comunicador, de 71 años, admitió que sus palabras habían lastimado y ofendido a muchas personas y asumió públicamente su responsabilidad.

"Las palabras tienen un significado, tienen un sentido, y la importancia del sentido de esas palabras es mucho mayor cuando se trata de personas y cuando se trata de hablar de los derechos de esas personas", reflexionó.

Durante esa emisión también recibió a Rodrigo Falcón, presidente de Trans Boys Uruguay Niñez, Adolescencia y Familia, quien cuestionó el abordaje de la temática y reclamó que las personas trans tengan voz propia en los medios de comunicación.

Fernando Vilar en "Buscadores": Foto: Captura Youtube.

"Yo lo que quiero es vivir mi vida hoy con dignidad y para eso necesito que las personas que están al frente de los medios de comunicación lo hagan de forma respetuosa", manifestó Falcón.

El episodio también había motivado un comunicado de la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN), sindicato de Canal 5, que reclamó el levantamiento de Buscadores por considerar que existían antecedentes de expresiones incompatibles con los principios de un medio público.

El programa, dirigido por Sergio Gorzy, está en pantalla desde 2003 y recientemente alcanzó las 6.000 emisiones.