Fernando Vilar pidió disculpas por su comentario sobre la transexualidad en la infancia: "Fue violento y ofensivo"

El periodista Fernando Vilar dedicó varios minutos del programa Buscadores de este martes a realizar un pedido público de disculpas por sus polémicas declaraciones sobre las infancias trans, formuladas el viernes pasado durante una entrevista a la médica y exintegrante de Cabildo Abierto Lorena Quintana.

El exconductor de Telenoche, de 71 años, reconoció que su intervención fue "desacertada, ofensiva y discriminatoria". Además, asumió la responsabilidad por sus palabras, que provocaron una fuerte controversia en redes sociales, el rechazo institucional de Canal 5 e incluso, un pedido del sindicato de trabajadores de la emisora para que el programa sea retirado del aire.

Vilar comenzó su intervención recordando el episodio del viernes, cuando planteó una situación hipotética sobre un niño de ocho años que manifiesta sentirse niña y preguntó: "¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?".

"Le hice una pregunta que fue una afirmación con un signo de interrogación", expresó el comunicador al referirse a su intercambio con Quintana.

"Me consta que esa pregunta con signo de interrogación al final fue ofensiva, violenta, discriminatoria, desacertada, desafortunada... Podría seguir toda la tarde poniéndole calificativos", añadió, en una autocrítica sobre el alcance de sus declaraciones.

El periodista reconoció que sus palabras habían provocado malestar tanto entre los espectadores habituales de Buscadores, que se emite por Canal 5 y VTV, como entre quienes tomaron conocimiento del episodio a través de las redes sociales.

Fernando Vilar en "Buscadores": Foto: Captura Youtube.

"Me tengo que hacer responsable de esa frase", sostuvo, y reflexionó sobre el peso de las palabras y su significado, especialmente cuando se abordan cuestiones vinculadas a los derechos de las personas.

"Las palabras tienen un sentido y la importancia es mayor cuando se trata de los derechos de las personas", señaló.

En ese marco, Vilar pidió disculpas a todas las personas que se sintieron agraviadas y especialmente a los integrantes de los colectivos de diversidad sexual.

Hizo una mención particular al colectivo Transboy Uruguay, cuyo presidente había enviado una carta a las autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) para expresar el malestar generado por sus dichos. "Muy especialmente les pido disculpas a los integrantes del colectivo Transboy Uruguay", manifestó.

Finalizado el pedido de disculpas, Vilar presentó en el programa al invitado, Rodrigo Falcón, referente de ese colectivo, quien cuestionó los planteos de Lorena Quintana y del propio Vilar.

Vilar explicó además que su polémica pregunta había tenido la intención de provocar una reacción de la entrevistada y llevarla a profundizar sobre el tema. Sin embargo, reconoció que la formulación elegida fue equivocada.

El rechazo de Canal 5 y el pedido de levantar "Buscadores"

La disculpa pública se produjo luego de varios días de controversia. El Secan había emitido un comunicado en el que expresó su "profundo rechazo" a las declaraciones del periodista y consideró que resultaban "absolutamente desafortunadas e impropias" de un medio de comunicación público.

El organismo advirtió que expresiones de esa naturaleza pueden resultar estigmatizantes y generar dolor entre las personas trans, sus familias y especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

También aclaró que los dichos de Vilar no representaban la posición institucional de Canal 5 y solicitó formalmente a la producción de Buscadores una rectificación pública, además de abrir un espacio para escuchar las experiencias de personas trans y sus familias.

La controversia se profundizó este martes, cuando la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN), sindicato de Canal 5, difundió un pronunciamiento en el que rechazó las expresiones del comunicador y reclamó directamente el levantamiento del programa.

El gremio sostuvo que no se trataba de un episodio aislado y recordó otros enfrentamientos ocurridos en el ciclo, entre ellos el protagonizado meses atrás por Antonio Maeso y Daniela Bouret.

"Exigimos el levantamiento del aire del programa Buscadores, ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público", expresó el sindicato.

Buscadores es una coproducción dirigida por Sergio Gorzy y constituye uno de los programas de mayor permanencia en la televisión uruguaya. Se emite desde 2003 y recientemente alcanzó las 6.000 emisiones, una marca poco frecuente en la pantalla local.

En medio de la polémica y de los cuestionamientos a la continuidad del ciclo, Vilar volvió este martes a su lugar frente a las cámaras para reconocer su error y pedir disculpas públicamente.