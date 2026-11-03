"No hay que arrancarle la cabeza"; Nacho Álvarez llamó a "bajar dos cambios" tras comentario de Fernando Vilar

El periodista Ignacio Álvarez se pronunció sobre la polémica que involucra a Fernando Vilar, conductor de Buscadores (Canal 5), luego de una controvertida pregunta que formuló durante una entrevista con la médica y exdirigente de Cabildo Abierto Lorena Quintana sobre la identidad de género en la infancia.

Durante la conversación, Vilar planteó una situación hipotética en la que un hijo de ocho años le manifestara que se sentía una niña. "¿Qué hago? ¿Le pego un tiro? ¿Un problema menos?", preguntó el comunicador, en una expresión que desató una ola de críticas y cuestionamientos luego de que se difundiera el recorte en video en redes sociales.

La controversia llegó incluso a las autoridades de Canal 5, que emitieron un comunicado de rechazo a los dichos y solicitaron a la producción de Buscadores y al propio Vilar una rectificación pública. Además, el canal planteó la necesidad de generar espacios de participación para personas trans y sus familias.

En su programa radial La pecera, Ignacio Álvarez abordó el episodio y llamó a analizar las declaraciones en el contexto de la entrevista, antes de emitir una condena contra su colega.

"Es una pregunta, es una pregunta. Obviamente que no lo está considerando en serio. Nadie en su sano juicio puede pensar que Fernando Vilar está considerando la posibilidad de pegarle un tiro a un hijo", expresó.

Fernando Vilar en "Buscadores": Foto: Captura Youtube.

El conductor reconoció, de todos modos, que una expresión puede resultar ofensiva aunque no haya sido formulada de manera literal. Sin embargo, consideró desmedida la reacción que se produjo a partir de la difusión del fragmento.

Para fundamentar su posición, Álvarez reprodujo casi tres minutos de la entrevista original con Quintana, en la que se discutían las políticas educativas vinculadas a la identidad de género, la sexualidad y el papel de las familias.

"Cuando escuché todo esto dije: 'Pa, no es para tanto'. Es una charla muy interesante, es una entrevista que toca temas muy sensibles, muy reales, muy actuales, muy opinables también, muy discutibles. Y nadie está hablando de pegarle un tiro a un guacho, por favor", sostuvo.

Álvarez insistió en que Vilar había utilizado un ejemplo provocador para formular una consulta a su entrevistada, sin que ello implicara necesariamente una adhesión a la violencia.

"Es un ejemplo provocativo y es una pregunta. O sea, vamos arriba, no hay que arrancarle la cabeza a Fernando Vilar por esto", afirmó.

Y añadió: "Yo creo que si ahora lo escuchaste y lo contextualizás, me parece que hay que bajar dos cambios".

El conductor publicó este verano su primer libro, “Porque (no) todo se sabe” (Aguilar), donde repasa sus 30 años de carrera en el periodismo. A la vez, continúa al frente del ciclo radial La Pecera por Azul FM. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cuestionamientos a Canal 5 y diferencias con Lorena Quintana

Álvarez también se detuvo en el comunicado de Canal 5, que recordó su responsabilidad de promover una comunicación plural, inclusiva y respetuosa de la diversidad.

El periodista manifestó su acuerdo con esos principios generales, pero cuestionó el alcance de la intervención de las autoridades del canal público sobre un programa realizado en régimen de coproducción. En particular, puso en discusión el pedido de rectificación y la propuesta de incorporar testimonios de personas trans y sus familias a raíz de la polémica. "¿Hasta dónde empieza a meter la mano, en este caso, la mano del Estado? ¿Qué debo decir?", se preguntó.

De todas formas, la defensa de Vilar no implicó un respaldo a las posiciones expresadas por Lorena Quintana durante la entrevista.

Álvarez marcó diferencias con la exintegrante de Cabildo Abierto, especialmente cuando esta calificó como un "abuso de la infancia" determinados contenidos educativos vinculados a la sexualidad y la identidad de género. "Yo creo que la que más desbarranca, con la que estoy más en desacuerdo, es con ella", señaló.

El conductor defendió que en las escuelas se enseñe a los niños a conocer y respetar las distintas identidades de género y orientaciones sexuales, así como los cambios sociales relacionados con los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres.

"Me parece buena cosa que a nuestros hijos se los eduque en el conocimiento y el respeto de la diversidad", expresó, al tiempo que reivindicó el derecho de cada familia a transmitir sus propios valores.

También coincidió con Quintana en la importancia de fortalecer el diálogo entre padres e hijos sobre sexualidad, aunque discrepó con la idea de presentar los avances en materia de diversidad como una amenaza.

Por último, Álvarez planteó que existe una hipersexualización de la sociedad, visible especialmente en la publicidad y otros contenidos cotidianos, y consideró que ese fenómeno merece una discusión más amplia.