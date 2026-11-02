Sergio Gorzy: cómo hizo para bajar 20 kilos y mantenerse y una sorpresiva mudanza de su casa de Malvín tras 33 años

En 2019, Sergio Gorzy sorprendió con una transformación física: logró adelgazar 18 kilos después de comenzar una dieta hipocalórica que inicialmente excluyó dulces y harinas.

Sin embargo, el periodista explicó que el verdadero cambio estuvo en su relación con la alimentación. Con ayuda de un centro dirigido por un psicólogo, comenzó a trabajar sobre los motivos que lo llevaban a comer y consiguió incorporar hábitos que mantuvo durante los años siguientes.

“Cambié la forma de alimentarme. No tengo limitaciones, pero ahora elijo qué, cómo y cuándo comer. Soy libre”, explicó en una entrevista el periodista de 68 años.

Una parte fundamental del proceso estuvo vinculada al acompañamiento psicológico. El periodista contó que acudió a un centro dirigido por un psicólogo, donde el abordaje no se limitaba a contar calorías o establecer prohibiciones.

La propuesta buscaba comprender los motivos emocionales y los hábitos que llevan a una persona a comer de determinada manera.

"Apunta al por qué comés, a la raíz del problema", señaló.

El cambio también estuvo acompañado por una intensificación de su actividad física. Gorzy, aficionado al ejercicio y a las carreras, comenzó a entrenar con mayor frecuencia y descubrió que su rendimiento había mejorado considerablemente.

Su testimonio incluyó una comparación que sorprendió por la diferencia de edades.

"Sigo corriendo. Diría que ahora, con 61 años, estoy corriendo más rápido que con 40", afirmó.

Debutó a los 15 años y el origen de su nombre artístico

Sergio Gorzy comenzó su carrera periodística en abril de 1974, cuando tenía apenas 15 años y cursaba quinto de liceo. Su primera oportunidad llegó en Radio Rural, en un programa conducido por Aníbal Isasmendi, amigo de su padre.

Su debut consistió en comentar un partido de Huracán Buceo disputado en el Parque Central. Como todavía no se animaba a improvisar, escribió su análisis en una máquina de escribir y lo leyó íntegramente al aire.

Ese mismo año consiguió su primera entrevista. Fue a Pablo Forlán, entonces figura de la selección uruguaya que se preparaba para disputar el Mundial de Alemania. El futbolista lo recibió dentro de su Volkswagen rojo, estacionado en el aeropuerto, y conversó con el adolescente que llevaba un enorme grabador portátil.

Su verdadero apellido es Gorzyczanski. Fue el histórico relator Carlos Muñoz quien decidió abreviarlo porque le resultaba difícil pronunciarlo al aire. Comenzó a llamarlo Gorzy y así quedó para siempre.

Sergio Gorzy y Alberto Sonsol en 1996. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Sergio Gorzy se muda de su casa en Malvín luego de 33 años: se construirá un edificio y volverá a un apartamento en el mismo lugar

Después de 33 años viviendo en una casa de Malvín, Sergio Gorzy anunció una mudanza que estuvo acompañada de nostalgia, recuerdos y expectativas.

“Tras 33 años en una casa en Malvín nos mudamos”, escribió en sus redes sociales en un emotivo posteo.

Sin embargo, la despedida no será definitiva. La propiedad dará paso al desarrollo inmobiliario Urban Malvín III, un proyecto del Estudio Fischer que permitirá al periodista regresar a la misma dirección, aunque para instalarse en un apartamento.

"Recuerdos, alegrías, tristezas y una mudanza siempre dolorosa y estresante quedaron atrás", reflexionó el comunicador. “Volveremos el año que viene para ocupar un apto en la misma dirección”, anunció. Mientras avanzan las obras, Gorzy se instaló provisionalmente en una vivienda cercana.

Debutó en el género entretenimientos con "Escape Perfecto"

El 2026 trajo una novedad en la carrera de Sergio Gorzy: su debut como conductor de entretenimiento en Escape perfecto Uruguay, donde comparte pantalla con Leticia Fernández.

Después de más de cinco décadas dedicado principalmente al periodismo deportivo, el comunicador reconoció que debió adaptarse a un lenguaje televisivo completamente diferente.

“Nunca había hecho entretenimiento y prácticamente toda mi carrera fue en vivo. Acá aprendí un lenguaje completamente distinto”, confesó.

También tuvo que acostumbrarse a las grabaciones, las repeticiones y las extensas jornadas de producción, muy diferentes de sus habituales programas en directo.

Sergio Gorzy y Leticia Fernández. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Buscadores" sigue batiendo récord: cumplió 600 programas

Una de las grandes creaciones televisivas de Sergio Gorzy fue Buscadores, el ciclo de debate que debutó el 4 de febrero de 2003 y se convirtió en un clásico de la TV uruguaya.

La inspiración surgió de Desayuno, un programa que conducía Víctor Hugo Morales en Argentina. Gorzy tomó aquella idea de una mesa de debate, pero decidió trasladarla al mediodía, una franja en la que prácticamente no existían propuestas similares en la televisión nacional.

El equipo original estuvo integrado por Miguel Nogueira, Gabriel Romano, Mariana Milicevic y Marcos Vitette. Con los años pasaron numerosas figuras, entre ellas Jorge Gatti, Antonio Maeso y Alberto Silva.

Al celebrar las 6.000 emisiones, Gorzy recordó con orgullo aquella apuesta: “Inventamos la TV en vivo en los mediodías y principio de la tarde del siglo 21. Nadie se animaba. Mucho menos a debatir”, dijo sobre el programa del 5.