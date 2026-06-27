Sergio Gorzy: hombre récord en mundiales, su estreno en un big show y qué periodista le abrevió el apellido

Sergio Gorzy atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Desde Miami cubre el Mundial 2026 alcanzando una marca histórica: 13 Copas del Mundo cubiertas. Junto a Alberto Kesman, es el periodista uruguayo con mayor presencia mundialista.

Pero a la vuelta, se estrena en un gran show en Canal 4: será el conductor de Escape perfecto junto a Leticia Fernández. Cumplió en los últimos días 67 años y aquí cinco curiosidades del comunicador hoy en Tenfield, Canal 4 y Sport 890.

Lector de revistas deportivas siempre quiso ser periodista

La carrera de Sergio Gorzy comenzó en abril de 1974, cuando todavía cursaba quinto de liceo. Tenía 15 años. Su primera oportunidad llegó gracias al periodista Aníbal Isasmendi, conductor de un programa en Radio Rural, quien lo convocó tras una recomendación de su padre.

Su debut consistió en asistir a un partido en el Parque Central y luego comentarlo al aire. Tan nervioso estaba que escribió toda su crónica en una máquina de escribir que le había regalado su padre y la leyó textual en la radio.

Aquella experiencia fue el inicio de una trayectoria que ya supera los 50 años y que lo llevó por radios, diarios, televisión y coberturas internacionales.

Sergio Gorzy a los 12 años.

Hombre récord en los mundiales.

La presencia de Sergio Gorzy en el Mundial 2026 tiene un valor histórico. Con trece Copas del Mundo cubiertas, comparte con Alberto Kesman el récord absoluto entre los periodistas uruguayos.

Actualmente instaló su base de operaciones en Miami, desde donde produce contenidos para Canal 4, Tenfield y Sport 890. Lejos de limitarse a salir al aire, participa en múltiples etapas del proceso: produce, graba, coordina y edita materiales para diferentes plataformas.

Él mismo reconoce que atraviesa una etapa de enorme actividad laboral. Llegó a afirmar que mantiene simultáneamente ocho trabajos diferentes, una carga que considera excesiva pero que sigue asumiendo porque disfruta profundamente de cada proyecto.

Desde Miami graba y produce imágenes para su programa Cámara celeste, que va en esta etapa por Canal 4. También participa de emisiones de Telenoche y cubre para Tenfield. Además, realiza todos los días el programa radial ¿Usted qué opina?, en Sport 890.

Sergio Gorzy sostiene una bandera de Uruguay. Foto: Captura de X @camaraceleste.

¿Quién le abrevió el apellido a Sergio Gorzy?

Aunque todo el mundo lo conoce como Sergio Gorzy, su apellido completo es Gorzyczanski. Durante sus primeros años en los medios se presentaba utilizando el apellido original, hasta que intervino el relator Carlos Muñoz.

A Muñoz le parecía demasiado complicado para la radio y comenzó a llamarlo simplemente “Gorzy”. La abreviación se instaló rápidamente entre colegas y oyentes, hasta convertirse en una auténtica marca personal.

“Yo firmaba y decía mi nombre completo. Pero cuando él (Muñoz) lo escuchó al aire, le pareció complicado de decir y empezó a llamarme Gorzy”, recordó el periodista sobre el origen de la abreviación que se convirtió en su identidad.

Sergio Gorzy y Alberto Sonsol en 1996. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El programa que le cambió la vida

Aunque ya acumulaba años de experiencia en radio y prensa escrita, el gran salto de Sergio Gorzy llegó durante la década de 1990 gracias al programa La Hora de los Deportes.

El ciclo había sido creado y conducido por Juan Carlos Paullier, pero cuando asumió responsabilidades en el ámbito de la educación física surgió la posibilidad de una renovación. Gorzy se incorporó para producir y conducir el programa.

La propuesta, que sigue al aire en Canal 5, logró un éxito inusitado y convirtió al programa en una referencia obligada de los domingos. Esta propuesta, que hizo en sociedad con Pedro Abuchalja, le permitió a Gorzy llegar al gran público.

Debuta en un gran show con carga emotiva

Una vez finalizado el Mundial 2026, será el conductor de Escape Perfecto en Canal 4 junto a Leticia Fernández, en el regreso de uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión uruguaya.

La noticia llamó la atención porque se trata de un territorio completamente diferente al que construyó su trayectoria. Gorzy es identificado por el público con transmisiones deportivas o el talk show Buscadores, pero nunca había encabezado un ciclo de concursos y entretenimiento.

La elección también tiene una fuerte carga simbólica. La versión uruguaya más recordada de Escape Perfecto fue conducida por Alberto Sonsol, amigo personal y socio de Gorzy durante muchos años.

El programa adaptará el formato a 2026, tendrá nuevos segmentos y espacios y se espera su estreno para los meses de agosto o setiembre. Contará en principio con 20 capítulos e irá en el horario central de Canal 4.