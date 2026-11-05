Carlitos Páez llamó al aire a Yamandú Orsi y le dejó un mensaje que involucró a Victoria Rodríguez: qué le dijo

La visita de Carlos Páez a Punto de encuentro (Radio Universal) dejó una cantidad de titulares y otras tantas anécdotas, varias de ellas inéditas. Entre otras cosas, adelantó que la nueva docuserie de J. A. Bayona, titulada Más allá de la sociedad, "es durísima".

"Me hizo despojarme de todo mi maquillaje y encontrarme con toda la realidad", expresó sobre esta pieza audiovisual, que cuenta el regreso a casa, pero también el reencuentro con los familiares de quienes no volvieron de la montaña. La producción consta de tres capítulos y se estrena en diciembre en Netflix.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al lugar que ocupa la fe en su presente. Confesó que, conforme pasa el tiempo, es menos religioso y que la visita del papa León XIV no lo conmueve para nada. Consultado por Victoria Rodríguez sobre si había perdido religiosidad, contestó: "Yo viví con 29 muertos alrededor durante 70 días y no pasó nada".

También negó que haber sobrevivido a aquellos 72 días en los Andes hubiera sido un milagro. "Creo que milagro es el hombre como está hecho, capaz de adaptarse, evolucionar, transformarse y salir adelante. Ese sí es el milagro", dijo.

Enseguida enumeró una serie de motivos por los que, visto desde afuera, parecía imposible que él sobreviviera: "Carrasquito, hipocondríaco, la mitad de mi valija son remedios. Era un tarado, no servía para nada", expresó con absoluta sinceridad.

Uno de los momentos más entretenidos llegó cuando salió el tema de su vínculo con Yamandú Orsi. Leo Sanguinetti le preguntó si hablaban seguido y Páez contestó que sí. Entonces quiso saber cómo veía la situación del país y expresó: "Es que no lo veo esto. Lo veo como un personaje. Era como encontrarme con Omar Gutiérrez", comparó.

Negó que exista una amistad entre ellos, aunque reconoció que quiere mucho al presidente y que tienen "buena onda". "No me meto en un tema político, pero sé que las carrasquito me dieron palo", dijo a propósito de aquel evento en Punta del Este, en enero de 2024, donde fue contratado para hablar sobre su experiencia en la montaña con el fin de recaudar fondos para la campaña del entonces candidato del Frente Amplio.

"Además, en la cena para la recaudación estaban todos los ricachones del país", reveló. Contó que una vecina de Carrasco lo increpó en un supermercado y que incluso Roberto Canessa le reclamó. Según relató, le dijo que no entendía por qué se metía en eso, y él le respondió que era su trabajo.

"¿Vos te creés que la di gratis?", lanzó. Y recreó el diálogo: "Soy conferencista. Le dije: '¿Vos no operás a un izquierdista?'. 'Sí, tenés razón'".

Carlos Páez como Carlos Páez Vilaró en "La sociedad de la nieve". Foto: Difusión

Sanguinetti insistió en saber si tenían amistad o algo parecido. "Si querés lo llamo por teléfono y me atiende", los desafió Carlitos Páez, dispuesto a demostrar el vínculo.

También contó que Orsi había ido a un cumpleaños suyo y aclaró que no lo había votado. Alejandro "Bicho" Amaral aprovechó para hacerle una solicitud: "Te voy a pedir que lo llames y le digas a ver cuándo viene con Victoria Rodríguez y Bicho Amaral a Punto de encuentro".

"Te hago de productor", dijo entre risas, mientras buscaba el contacto en su agenda. Victoria pidió que no lo pusiera en altavoz: "Me da nervios". "Si no tiene nada que hacer me atiende, y si no me devuelve la llamada", comentó Páez.

Entonces le preguntó a Victoria si tenía onda con Orsi. La conductora contestó que sí y recordó que el presidente había estado en el programa cuando era candidato. "Pasa que no es tan fácil conseguir a un presidente para una entrevista, salvo que haya un intermediario", indicó.

El presidente no atendió y saltó el correo de voz, pero Páez le dejó un mensaje: "Yamandú querido. Estamos acá en Universal hablando de vos, con Victoria Rodríguez y compañía. Están esperando que un día les digas que sí para venirte al estudio. Llamame después que tengo que hablar una cosa contigo. Te mando un abrazo, Yama", cerró.