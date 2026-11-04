Paola Bianco apuntó contra mujeres que publican "Ni una menos" y la atacan por su físico: "Me duele el triple"

Este martes, Paola Bianco fue la invitada central de Algo contigo, el programa de Canal 4 que conduce Luis Alberto Carballo, y habló sobre las críticas que recibió en el último tiempo a causa de su cambio físico. En plena entrevista se detuvo en la contradicción en los perfiles de algunas de las mujeres que la insultaron en las redes: mientras exhibían la consigna "Ni una menos", se burlaban de su apariencia.

"Yo soy feminista y me parece que todas las mujeres deberíamos ser feministas", aseguró. "Pero no te puedo explicar la cantidad de mujeres que tenían el 'Ni una menos' y me estaban diciendo: '¿Qué te cortás el cerquillo, ridícula?'", contó. "¿Entonces es una moda el 'Ni una menos'? No, no es una moda porque cada día nos matan más", reflexionó.

Bianco aseguró que disfruta trabajar con otras mujeres y valora los vínculos de apoyo entre compañeras. Por eso, dijo, los cuestionamientos de ellas le resultan más dolorosos. "Cuando viene de una mujer me duele el triple", afirmó. "Esa mujer está criada con valores súper machistas y los defiende también", cuestionó.

La entrevista llegó días después del video que publicó en Instagram para exponer algunos de los mensajes ofensivos sobre su apariencia. Allí, la exconductora de El show de la tarde y Mi casa es tu casa repasó los cambios en su cuerpo desde que empezó en televisión, a los 10 años, y resumió su respuesta a quienes le preguntan qué le pasó con una frase: "Me pasó la vida".

En ese descargo había afirmado que "la sororidad termina cuando la otra empieza a engordar". Ahora dio otro ejemplo: una usuaria de X le aconsejó que tuviera más actitud, se sacara el cerquillo, se hiciera mechas y se cortara el pelo. El consejo sobre su apariencia la hizo reír.

En diálogo con Carballo, aseguró que cuestionamientos no empezaron cuando aumentó de peso. "Toda mi vida fui un palo", recordó, antes de enumerar los comentarios que recibía cuando era muy delgada: "Comete un guiso", "sos un fideo". "Siempre te van a criticar. El tema es cómo lo podés tomar", reflexionó.

"A las mujeres no se nos perdona ni una cana, ni una arruga, ni un kilo de más", añadió, al comparar ese escrutinio con el trato que reciben los hombres. También aclaró que su descargo no buscaba que le dijeran que estaba linda: quiso hablar por quienes no tienen redes o un micrófono para defenderse.

Su relación con los cambios físicos ya había sido noticia. En 2024 había cuestionado comentarios semejantes en el mismo programa. Y en 2025, Bianco habló en Seré curioso (VTV) de la enfermedad autoinmune de Hashimoto, que afecta la tiroides, y de cómo tuvo que acostumbrarse a un cuerpo diferente. Pero insistió en que ninguna mujer debería tener que justificar su apariencia para evitar agresiones.

"Se lo decís a una persona que está con verdaderos problemas de salud mental o a una adolescente, y la destruís", advirtió. También cuestionó que algunos medios mantengan comentarios insultantes y se refirió a la violencia que se justifica bajo el argumento de la libertad de expresión.

Cuando le preguntaron por qué había respondido públicamente, fue tajante: "Alguien lo tiene que hacer. No podemos seguir mirando para el costado". Su preocupación, insistió, excede su propia experiencia: "Estoy asustada de la violencia que manejamos, sobre todo en redes".