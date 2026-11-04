Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch que había anunciado una temporada teatral para noviembre

Murió el actor y humorista Daniel Bifulco, conocido por interpretar a uno de Los Jaimitos de Videomatch, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. La noticia fue confirmada por un amigo del artista, quien informó que fue encontrado sin vida en su casa, según publicó el periodista argentino Pablo Layús en su sitio web.

Además de su popularidad en Videomatch, Daniel Bifulco desarrolló una carrera en el teatro y participó en espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de peña.

En junio de 2026, Bifulco volvió a reunirse con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta para recuperar a Los Jaimitos en el marco del Mundial. El trío grabó una canción especial para Infobae Mundial, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli desde Miami, con bromas sobre el conductor, Lionel Messi y Mario Pergolini. El video tuvo una gran repercusión en redes sociales y motivó una reacción entre risas de Tinelli, quien comentó: "Me asesinaron a mí, me asesinaron".

De acuerdo con su última publicación de Instagram, que data de hace cuatro días, Bifulco había firmado contrato y tenía planeado hacer temporada de teatro en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria, junto al Mago sin Dientes, Flavio Gastaldi y Juan Carlos Bifulco.

Tras conocerse el fallecimiento, José María Listorti, compañero de Bifurco, se expresó al respecto. “Antes de arrancar el programa recibí una noticia terrible: falleció uno de nuestros compañeros de Videomatch Dani Bifulco. Me mató la noticia. Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va. Le enviamos un saludo a la familia y seres queridos. Lo vamos recordar siempre”, dijo Listorti, en compañía de Pachu Peña, columnista del programa y compañero de Bifulco en su etapa como humorista en Showmatch.

La Nación/GDA.