El emotivo mensaje que recibió Candelaria De la Cruz tras su función: "Pocas veces sentí tanto orgullo"

Tras una nueva función de Soy todas, el unipersonal que protagoniza Candelaria De la Cruz, su director, Álvaro Ahunchain, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales en el que destacó su talento y confesó el orgullo que siente por el trabajo realizado.

El director compartió una fotografía junto a la actriz, el productor del espectáculo, Diego Sorondo, y la asistente de dirección, Beatriz Belloni. La imagen estuvo acompañada de unas palabras de reconocimiento hacia De la Cruz, con quien trabajó durante el proceso de creación de la obra.

"Dirigir a una actriz tan talentosa como Cande me evocó a cuando dirigí a Roberto Jones, (tal vez uno de los mejores actores del mundo)", comenzó Ahunchain. Luego profundizó en los motivos de su admiración: "Cande hace todo más que bien: genial. Y no es una frase hecha. Desde el primer ensayo comprendí que estaba ante lo que llamamos 'un animal de teatro'".

El director destacó además la versatilidad de la actriz sobre el escenario. "Actúa, canta, baila, hace reír y llorar, emociona, ella sola es una tempestad sobre el escenario", escribió. Y cerró con una confesión sobre el significado que tuvo este trabajo en su trayectoria: "Pocas veces en mi carrera de más de 40 años me ha pasado sentir tanto orgullo por un trabajo. No se la pierdan y después me cuentan".

La publicación tuvo una respuesta de la propia Candelaria, que también aprovechó para agradecerle públicamente al director por el proceso compartido y por la confianza depositada en ella.

"Álvaro, has sido un faro de luz al cual seguí (y sigo) durante el proceso y materialización de esta pieza. El texto es sublime; tu corazón, pasión y conocimiento hicieron de cada ensayo un aula de aprendizaje para mí", expresó.

La actriz agregó que el trabajo le permitió crecer "como persona, como actriz y como mujer" y definió el resultado como "una pieza sensible, conmovedora y humana". Finalmente, le agradeció por reafirmar su pasión y devoción por la actuación y cerró con una demostración de cariño: "¡Te adoro señor director!".

Soy todas recorre la vida de cinco mujeres victimizadas por la historia, pero consagradas por la posteridad. Se presenta en el Espacio Zorrilla (Cerrito 475), los jueves a las 20:00 horas.