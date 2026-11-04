"Cobarde y mala leche": periodista deportivo cuestiona que Ignacio Ruglio negara notas a una emisora

Un nuevo enfrentamiento entre Ignacio Ruglio y periodistas deportivos quedó de manifiesto en las últimas horas. El presidente de Peñarol resolvió cortar el diálogo con todos los programas de Carve Deportiva, una determinación que provocó un fuerte descargo del periodista partidario Bruno Mazza, integrante del programa Grandes de verdad, en los mediodías de esa emisora.

Durante una intervención en el ciclo radial, Mazza manifestó su molestia por la postura del mandatario aurinegro y reveló los argumentos que, según contó, utilizó Ruglio para justificar su decisión.

“Estoy molesto porque el presidente puede defenderse de la manera que quiera. Pero no me gusta la postura censuradora que tomó”, comenzó diciendo el comunicador.

De acuerdo con su relato, integrantes de la emisora intentaron comunicarse con Ruglio, pero recibieron una respuesta tajante: el dirigente no volvería a hablar con Carve Deportiva porque considera que los periodistas que cubren la actualidad de Peñarol son “anti-Ruglio” y, por extensión, “anti-Peñarol”.

“Los muchachos lo llamaron y les dijo que no hablaba más con Carve Deportiva porque quienes cubren Peñarol son 'anti-Ruglio' y, si son anti-Ruglio, son anti-Peñarol”, explicó Mazza, visiblemente contrariado.

El periodista recordó que no se trata de una actitud inédita del presidente aurinegro, aunque esta vez percibe una determinación más firme. “Él tomó esa postura ya varias veces, pero va perdonando. Ahora parece medio definitivo. No habla más con Carve Deportiva”, señaló.

Mazza fue todavía más contundente al interpretar el alcance de la medida. A su entender, la decisión de Ruglio supone una forma de presión sobre los periodistas que mantienen una mirada crítica de su gestión.

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Peñarol.

“Por mí que no hable con nadie. Pero es casi como pedir que nos saquen a nosotros para que él vuelva a hablar o nos callen”, sostuvo.

El comunicador también expresó su sorpresa por la actitud del dirigente, a quien describió como una persona que suele reivindicar determinados códigos y valores.

“Me sorprende que un tipo que es de tribuna, con códigos o valores, se ponga en esa postura. Porque yo no pienso llamarlo para que hable en este programa”, advirtió.

Finalmente, Mazza cerró su descargo con una de las expresiones más duras de su intervención: “Me parece una postura cobarde y casi mala leche”.

“Ruglio no habla más con @CarveDeportiva porque los periodistas que cubren a Peñarol son anti Ruglio”



✍️| @BrunoCURCC pic.twitter.com/W8dhRUQzuo — Diego Vicente (@DiegoVicente09) November 4, 2026

No es la primera vez que Ignacio Ruglio decide interrumpir el contacto con un medio de comunicación a raíz de diferencias con su cobertura periodística.

Meses atrás, el presidente de Peñarol adoptó una medida similar con El Espectador Deportes, luego de una polémica entrevista al exdirigente aurinegro Bernardo Loffter en el programa Las voces del fútbol, conducido por Julio Ríos.

Durante aquella nota, Loffter formuló duras acusaciones contra la gestión de Ruglio, lo que desencadenó el malestar del presidente y su posterior decisión de suspender el diálogo con la emisora.

Sin embargo, el distanciamiento no fue permanente. Semanas después, el vínculo se recompuso y Ruglio volvió a conceder entrevistas a esa emisora y incluso al propio Julio Ríos.