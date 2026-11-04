El Pelado Cáceres reveló el inesperado paso que decidió dar en el mundo de la moda: "Hay mucho lío"

La incursión de Martín "Pelado" Cáceres en el mundo de la moda no es una novedad. Desde que arribó a Uruguay para jugar en Juventud de Las Piedras, buena parte de sus publicaciones en redes sociales están vinculadas a su faceta de diseñador.

Según contó, no se trata de un interés reciente, sino de una inquietud que nació durante sus años en Europa y que profundizó, especialmente, a partir de su relación con Hannah Gabriela Armstrong, diseñadora puertorriqueña y expareja de la que aprendió las bases del oficio.

Una vez instalado en Uruguay, el exzaguero de la selección uruguaya creó una cuenta de Instagram, @martincaceresuy, desde donde comparte los diseños que realiza, en su mayoría vinculados a la indumentaria deportiva. El perfil ya superó los 12 mil seguidores.

En el último tiempo se lo vio comprando telas en Perú, cortando materiales y confeccionando prendas en su máquina de coser. Incluso participó de un desfile de moda organizado por estudiantes de la carrera de Diseño de Moda de la Universidad ORT, al que asistió en modo fashionista.

Desde hace un tiempo, sus seguidores se muestran ansiosos por conseguir prendas de su autoría y el futbolista decidió avanzar en esa dirección. El mes pasado publicó un enlace a una encuesta para conocer los hábitos de compra de los usuarios en materia de ropa y sus expectativas respecto a las marcas nacionales.

Ahora dio un paso más. Durante una visita a New Lab Moda, un proyecto dedicado al diseño, la confección y la producción de indumentaria, recorrió sus instalaciones y sorprendió a los estudiantes con una novedad: tiene previsto crear su propia marca de ropa.

En un video compartido por el proyecto, una de las alumnas conversa con el Pelado Cáceres y explica que el futbolista es su "contraparte". Luego revela que están trabajando en la creación de su marca.

El look total black del Pelado Cáceres en un desfile de la ORT. Foto: redes sociales

"Hace varios años se interiorizó en la moda y quiere hacer una marca en base a su universo y sus valores", cuenta la joven.

Por su parte, el Pelado elogió el trabajo de la estudiante y comentó que diseña "bastante bien" y que está "inventando cositas lindas".

Consultado sobre sus preferencias a la hora de diseñar, respondió que le gusta "un poco de todo", aunque aclaró que su estilo se inclina más hacia lo casual y, sobre todo, lo deportivo. "Hay mucha competencia, entonces hay mucho lío también, pero me gusta lo que hace, así que no la peleo", cerró entre risas, a modo de elogio a la alumna.

Así, mientras continúa mostrando sus avances en el diseño y la confección, Cáceres empieza a darle forma a un proyecto propio en el mundo de la moda. Habrá que esperar para conocer cómo será la marca, cuándo se podrán adquirir las primeras prendas, y si habrá local o será online.