El curioso pedido del Pelado Cáceres que sorprendió a sus seguidores: "Me darías tremenda mano"

El contenido de las redes sociales de Martín "Pelado" Cáceres ha cambiado drásticamente de un tiempo a esta parte. Cada vez son menos las imágenes o videos que el hoy jugador de Juventud de Las Piedras comparte vinculados al deporte. La mayoría de sus publicaciones están dedicadas a la moda, su nuevo hobby, que cada vez cobra más notoriedad y seriedad en la vida del exzaguero de la selección uruguaya.

Es más, en enero sorprendió a todos cuando abrió una cuenta de Instagram, @martincaceresuy, dedicada exclusivamente al diseño de moda, donde muestra los distintos modelos deportivos que confecciona él mismo. Uno de los primeros videos virales de esa cuenta lo mostró sin remera, con un metro en el cuello y frente a una máquina de coser.

Los cambios en su cabellera y los looks osados son un sello distintivo en la historia del futbolista que pasó por el Barcelona y la Juventus. Pero en el último año se volvió cada vez más común verlo posando con trenzas, luciendo sus propios diseños deportivos o en eventos de moda con looks extravagantes.

En un desfile organizado por estudiantes de la Universidad ORT, confesó a Portada Punta que fue a partir de una exnovia que se metió de lleno en este universo. Según relató, fue a partir de que la puertorriqueña Hannah Gabriela Armstrong comenzara a estudiar diseño de moda en Florencia, Italia, que descubrió esta pasión.

"Le seguí un poquito los pasos en base a lo que ella aprendía", contó en esa nota. Y reconoció que, si bien se metía en el rubro "un poquito de atrevido", lo estaba disfrutando.

El Pelado Cáceres luciendo uno de sus diseños deportivos. Foto: @martincaceresuy

Este fin de semana sorprendió al compartir una caja de preguntas para los 12 mil seguidores que tiene en su cuenta de moda. Si bien no respondió a las dudas de su comunidad, rápidamente compartió un documento con una encuesta que presentó con la siguiente descripción:

"Estoy investigando cómo compran ropa las personas en Uruguay y qué esperan de las marcas locales. La encuesta es anónima, demora aproximadamente cinco minutos y no hay respuestas correctas. Me interesa conocer experiencias reales, buenas y malas de la gente acá", escribió Martín Cáceres.

La encuesta incluía preguntas como ciudad, barrio, edad, género, estilos de vestimenta, influencias, con qué frecuencia compra ropa, cuánto invierte, dónde realiza las compras, dónde descubre prendas o marcas, qué necesita para confiar en una nueva marca, qué problemas encuentra al comprar ropa en Uruguay, beneficios del showroom y más.

No quedó ahí. En el afán de motivar a sus seguidores a contestar, decidió filmar un video con un particular pedido: "Anteriormente subí un link con respecto a lo de diseño de moda, así que si le das para atrás y te animás a rellenarlo, me darías tremenda mano. Vamo arriba", cerró el futbolista.

Ahora resta saber qué hará con toda esta información que recolectó de su comunidad, cómo la volcará en su nuevo emprendimiento y qué novedades compartirá a partir de ahora: si pondrá un local o, al menos, permitirá comprar sus diseños vía web.