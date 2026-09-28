Drástico cambio en la programación de Canal 10 por "Gran Hermano Uruguay" y que involucra a otro programa

La llegada de Gran Hermano Uruguay no solo significó el desembarco en Canal 10 de uno de los formatos más populares de la televisión mundial. La fuerte apuesta de Saeta por el reality también provocó un drástico reordenamiento de su programación, con cambios de días y horarios para varios ciclos de la señal.

La primera edición uruguaya de Gran Hermano comenzó el pasado 20 de setiembre, con 21 participantes que ingresaron a la casa y una programación especialmente diseñada alrededor del formato. Tras las primeras salidas, son 19 los jugadores que continúan en carrera.

El despliegue del reality ocupa buena parte de la semana televisiva de Canal 10. Las galas se emiten de domingo a jueves, una frecuencia que obligó a mover algunas de las propuestas que hasta ahora tenían su lugar habitual en el prime time.

Uno de los cambios más notorios involucró a Sonríe, el programa de archivo que conducen Rafa Cotelo y Noelia Etcheverry. El ciclo, que habitualmente se emitía los miércoles, dejó ese lugar de la grilla y pasó a instalarse en la noche de los sábados, inmediatamente después de Subrayado.

Noelia Etcheverry, una de las protagonistas de "Un Dios Salvaje". Foto: Gentileza Canal 10.

Este sábado se produjo el debut de Sonríe en su nuevo día y horario, pero con otra modificación circunstancial. Christian Font se incorporó a la conducción junto a Noelia Etcheverry debido a una licencia de Rafa Cotelo, por lo que el estreno sabatino presentó también una dupla diferente frente a cámaras.

Pero el movimiento de Sonríe es apenas una parte de la reorganización que provocó Gran Hermano Uruguay.

Canal 10 decidió explotar el fenómeno durante prácticamente toda la semana y los viernes incorporó El debate de Gran Hermano, espacio conducido por Eliana Dide que se emite después de Subrayado y analiza lo ocurrido dentro de la casa durante los días anteriores.

La incorporación del debate también tuvo consecuencias sobre otro de los programas de la señal. Polémica en el bar, que tenía su espacio en la noche de los viernes, retrasó su comienzo y ahora sale al aire a las 22:30.

La estrategia de Canal 10 alrededor del reality incluye además varias propuestas satélite destinadas a extender el contenido de la casa más allá de las galas centrales.

Una de ellas es Espiando la casa, conducido por Agustín Gil, que se emite de lunes a viernes a las 17:15. El programa también ganó un espacio durante el fin de semana: los sábados sale al aire a las 22:30, después de Sonríe.

A esa batería de contenidos se suma Ojo stream, otra propuesta vinculada directamente al universo de Gran Hermano. El ciclo se emite de lunes a viernes a las 23:30, después de las galas o de la programación nocturna vinculada al reality.

De esta manera, Gran Hermano Uruguay pasó a atravesar prácticamente toda la grilla semanal de Canal 10. Además de las galas de domingo a jueves, la señal incorporó programas de análisis, espacios para seguir la convivencia y contenidos posteriores, mientras otros ciclos debieron cambiar sus horarios o directamente mudarse de día.