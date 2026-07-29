El Pelado Cáceres sorprendió al contar quién lo metió en el mundo de la moda: "Un poquito de atrevido"

Desde que Martín "Pelado" Cáceres volvió a Uruguay para incorporarse a Juventud de Las Piedras, en febrero de 2026, quedó claro que su regreso no iba a estar marcado únicamente por el fútbol. El exdefensor de la selección uruguaya comenzó a mostrarse cada vez más involucrado con la moda, abrió una cuenta de Instagram donde exhibe prendas confeccionadas por él mismo y hasta sorprendió días atrás al robarse todas las miradas con un extravagante look total black durante el desfile 09UY, realizado en el Museo del Gaucho y la Moneda.

Ahora, el exjugador de Juventus y el Barcelona reveló cómo nació esa faceta fashionista que hoy ocupa buena parte de su tiempo. En diálogo con Portada Punta, durante ese mismo evento organizado por estudiantes de de Diseño de Modas de la Universidad ORT, Cáceres reconoció que todavía se siente un principiante en este nuevo mundo.

"Un poquito de atrevido me estoy metiendo en este rubro, que no sé si es el mío, pero contento. Para la gente que trabaja y estudia en Uruguay, que un representante del fútbol venga a un desfile así llama la atención", comentó.

Consultado sobre el origen de su interés por el diseño, sorprendió al contar que todo comenzó gracias a su entonces pareja, la diseñadora puertorriqueña Hannah Gabriela Armstrong, con quien mantuvo una relación de varios años mientras jugaba en Estados Unidos.

"Si bien tuve la suerte de estar en Europa y descubrir el vestuario de alta gama, todo empezó, sinceramente, por mi ex, que estudió diseño de moda en Florencia. Le seguí un poquito los pasos en base a lo que ella aprendía", reveló.

Por aquellos años ya era habitual verlo luciendo prendas de la marca creada por Hannah, quien además posee una maestría internacional en Fashion Business y lo convirtió en uno de los modelos de sus colecciones.

Martín "Pelado" Cáceres frente a la máquina de coser, y uno de los pantalones diseñados por él. Foto: @martincaceresuy

El entusiasmo fue creciendo con el tiempo. Cuando defendía a Los Angeles Galaxy decidió dar un paso más. "Después estuve por Los Ángeles y ahí me compré las máquinas, empecé a estudiar molde y estoy en eso", contó.

Hoy esa curiosidad inicial se transformó en un proyecto personal. A comienzos de año abrió la cuenta @martincaceresuy, donde comparte casi a diario diseños deportivos confeccionados por él mismo, muestra el proceso de creación y posa como modelo de sus propias prendas.

"Me estoy metiendo y tratando de estudiar un poquito, ver cómo se maneja todo. Así que estoy contento de poder venir y disfrutar del desfile", concluyó el futbolista, confirmando que la moda dejó de ser solo un hobby para convertirse en otra de sus grandes pasiones.