El Pelado Cáceres se robó todas las miradas con un extravagante look en un desfile de moda: el video

Desde que Martín "Pelado" Cáceres regresó a Uruguay para sumarse a Juventud de Las Piedras, en febrero de 2026, no ha dejado de dar de qué hablar por una faceta que va mucho más allá del fútbol. El exzaguero de la selección uruguaya convirtió la moda en una de sus grandes pasiones y cada una de sus apariciones públicas confirma que su estilo ya es una marca personal.

A comienzos de este año incluso abrió la cuenta de Instagram @martincaceresuy, donde comparte casi a diario diseños de indumentaria deportiva confeccionados por él mismo y posa como modelo de sus propias creaciones.

El primero de sus videos en hacerse viral lo mostró sin remera, sentado frente a una máquina de coser, con el centímetro alrededor del cuello mientras preparaba una prenda. Poco después volvió a revolucionar las redes al despedirse de su clásico rodete y apostar por unas llamativas trenzas, con un ánimo playero. Este cambio de imagen fue muy celebrado por sus seguidores.

Días atrás decidió renovarlas. La estilista @trenzasbyromi compartió una fotografía junto al futbolista para agradecerle la confianza y mostrar el resultado del trabajo. No quedó ahí. Ese look fue el elegido por Cáceres para asistir, el pasado jueves, al desfile 09UY, realizado en el Museo del Gaucho y de la Moneda.

El evento, organizado por estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad ORT, reunió a 30 jóvenes diseñadores que presentaron siete colecciones inspiradas en la identidad y la creatividad uruguaya. Entre ellas sobresalieron Rastro, que exploró el vínculo entre el campo y la ciudad, y Ataraxia, centrada en las emociones de los jóvenes del interior que se trasladan a Montevideo para estudiar.

Sin embargo, más allá de las propuestas que desfilaron por la pasarela, quien terminó robándose buena parte de las miradas fue el exdefensor de la Juventus y la selección uruguaya. Una usuaria de Instagram compartió una imagen del futbolista sentado en el sector VIP y resumió el sentimiento de muchos con una frase: "Lo más cerca que estuve del Pelado en mi vida. Amo su versión fashionista".

El look total black del Pelado Cáceres en un desfile de modas. Foto: redes sociales

Para la ocasión, Cáceres apostó por un estilismo total black, compuesto por un conjunto, un largo abrigo negro, un pañuelo estampado en blanco y negro anudado al cuello y mocasines de cuero sin medias. El detalle que terminó de darle personalidad e impronta fueron las trenzas, que completaron la imagen moderna y original a la que nos tiene acostumbrados.

El propio Cáceres también compartió un video desde el evento, donde mostró distintos momentos de la jornada, desde el backstage y las pasadas de los modelos hasta su aparición en la pantalla gigante del desfile.

Una nueva muestra de que el exfutbolista atraviesa una etapa en la que la moda dejó de ser un hobby para convertirse en otra forma de expresión.