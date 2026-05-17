El Pelado Cáceres sorprendió con un radical cambio de look: la foto y el video de su osada imagen

Desde que Martín “Pelado” Cáceres regresó al fútbol uruguayo para defender a Juventud de Las Piedras, sus redes sociales se transformaron en una ventana constante a su vida fuera de las canchas. Asados con amigos, momentos compartidos con su familia y entrenamientos forman parte habitual de sus posteos, aunque en los últimos meses hay una pasión que empezó a ganar cada vez más protagonismo: la moda.

Si algo caracteriza al exzaguero de la Juventus y de la selección uruguaya es su estilo particular para vestirse y mostrarse públicamente. Con diseños poco convencionales y apuestas estéticas osadas, el futbolista viene construyendo una faceta cada vez más ligada al universo fashion.

De hecho, a comienzos de este año abrió la cuenta de Instagram @martincaceresuy, enfocada casi exclusivamente en compartir creaciones, prendas y contenidos vinculados a su costado más creativo como diseñador.

En febrero incluso se viralizó un video suyo sentado frente a una máquina de coser, con un metro alrededor del cuello, rodeado de telas e improvisando costuras. Desde entonces, empezó a mostrar con frecuencia pantalones, buzos deportivos y distintos diseños intervenidos por él mismo, despertando la curiosidad de muchos seguidores que le preguntan dónde pueden conseguir esas prendas.

Aunque todavía no respondió si piensa comercializarlas, está claro que el interés en difundir sus diseños existe.

Ahora volvió a llamar la atención, pero esta vez por un cambio radical de look. El Pelado dejó atrás la clásica melena larga con rodete que lució durante décadas para apostar por unas trenzas de estilo playero que rápidamente dieron que hablar.

El nuevo look del Pelado Cáceres. Foto: @juventuduy

Primero compartió algunos videos en sus historias de Instagram donde se lo veía posando con el nuevo peinado, fiel a su estilo relajado y descontracturado. Pero el verdadero revuelo llegó cuando Juventud de Las Piedras publicó imágenes del futbolista luciendo su renovada apariencia.

“Pegó nuevo look”, escribieron desde la cuenta oficial del club junto a un emoji de fuego y fotos del defensor en la cancha.

La publicación enseguida se llenó de comentarios celebrando la transformación estética. “Hermoso”, “Amo”, “Wow” y “Por qué todo te queda bien”, fueron algunos de los mensajes que recibió el futbolista.

Lejos de limitarse al fútbol, Cáceres parece decidido a explorar nuevas formas de expresión personal. Y, por ahora, cada paso que da en el mundo de la moda no pasa desapercibido.