Mina Bonino reveló el nombre de la beba que espera con Fede Valverde y el insólito anuncio en el baño

La periodista e influencer Mina Bonino contó en vivo el sexo y el nombre del tercer bebé que espera con el futbolista Federico Valverde, y compartió también la desopilante historia de cómo quedó embarazada tras sacarse el DIU.

“Estoy de 12 semanas para los que me preguntan… y es…”, empezó diciendo en su programa de streaming La mina de la gente, por Barro Stream. En el piso, su compañera y amiga Juli Forcato apostaba fuerte: “Para mí es varón 100%, se le nota en la cara”. Otro integrante del equipo se inclinaba por una nena.

Finalmente, Mina confirmó lo que ya intuía: “Es una nena. Voy a ser mamá de una nena, no lo puedo creer”. Emocionada, reveló además que ya eligieron el nombre: Bruna. “Hoy nos enteramos temprano”, explicó, y contó que decidió hacerlo público en su propio programa.

En su canal de Instagram. donde reúne a más de 25 mil suscriptores, ya había adelantado que el parto sería a comienzos de setiembre y que su intuición le decía que era una niña. “No sabía si eran mis ganas o una realidad”, confesó días atrás. Esta vez, no falló.

Mina y Valverde ya son padres de Benicio, nacido en febrero de 2020, y Bautista, que llegó en junio de 2023. “Tres varones sería como ser la reina de la casa”, había bromeado antes de dar a conocer el resultado.

El día que se sacó el DIU y todo cambió

Durante el programa también relató cómo fue la decisión de buscar el tercer hijo. “Desde que nació Bauti me puse el DIU. Queríamos el tercero y Fede estaba bastante insistente, él quería más que yo. Yo estaba en mi mejor momento físico, toda trabada”, contó entre risas.

El 7 de diciembre fue al ginecólogo y decidió retirarlo. “Le pregunté a Fede y me dijo que sí”. Sin embargo, días después dudó. “El 10 me arrepentí y dije: tenemos el Mundial todavía, me tengo que cuidar el cuerpo. Una vez que logro mi estabilidad física y mental”. Intentó comprar anticonceptivos, pero en dos farmacias le pidieron receta. “Es una señal”, pensó en ese momento.

El 30 de diciembre se hizo un test. “No tardó ni un minuto. Eran dos líneas clavadas”. Esa tarde estaba en su casa con familiares y luego de hacerse la prueba, subió a hablar con su esposo, que estaba en el baño. Le insistió para que saliera, y él le retrucó que era una pesada.

“Salió como Dios lo trajo al mundo, todo asustado. Imaginate que quería grabar ese momento, era lo menos romántico que podía pasar”, relató divertida.

“Le muestro el test y quedamos los dos en shock. Él se pone re contento y yo me largo a llorar. Muchos cambios, muchas cosas”, explicó. Mientras él quería bajar enseguida a contarlo, ella necesitó unos minutos para procesarlo. Finalmente lo anunciaron y la emoción fue total.

Aseguró también que no está teniendo síntomas, algo que ya le había ocurrido en los anteriores. “Viví los embarazos como si no estuviera embarazada”, dijo. Ahora, la pareja se prepara para la llegada de Bruna, la primera niña de la familia, y eso los hace muy felices.