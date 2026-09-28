La incómoda reacción de Patricia Madrid al ser consultada por su distancia con Viviana Ruggiero: "¿Interesa?"

Patricia Madrid fue protagonista de un momento particular durante una entrevista en Despegadas, programa que puede verse por Trimax. La conductora Silvina Rosas quiso indagar sobre su actual vínculo con Viviana Ruggiero y, con picardía, le preguntó directamente: "¿Siguen siendo amigas?".

La pregunta descolocó a Madrid, que en lugar de responder quiso saber "¿Por qué es algo que interesaría?". Su reacción provocó algunas risas entre los integrantes del panel. "La gente quiere saber", señaló la conductora.

Frente a la insistencia, la periodista explicó por qué prefería no referirse de manera directa a la relación. "Sería muy injusto hablar del vínculo con una persona cuando esa persona no tiene la posibilidad de dar también su punto de vista", argumentó, hasta ese momento sin nombrar a su excompañera.

Pero Rosas volvió sobre el tema y reformuló la pregunta: "¿Sigue la amistad?". Esta vez, Madrid tampoco quiso responder de forma directa. Sin confirmar ni negar si el vínculo de amistad continúa, dio por cerrado el tema con una breve afirmación: "Yo siempre voy a tener mucho afecto por Viviana".

El intercambio no permitió conocer cuál es actualmente el estado de la relación entre las dos periodistas, pero dejó expuesta la cautela de Madrid a la hora de hablar públicamente sobre el vínculo personal con quien, años atrás, mantuvo una estrecha relación de amistad.

Madrid y Ruggiero compartieron durante años distintos proyectos profesionales. Juntas escribieron el libro Sendic: la carrera del hijo pródigo, sobre la trayectoria del exvicepresidente Raúl Sendic, y también crearon Así nos va, el programa que condujeron en Radio Carve. Ruggiero abandonó el ciclo en 2023.

Patricia Madrid y Viviana Ruggiero en tiempos de amistad.

La entrevista también fue significativa por otro motivo: fue la primera que Madrid brindó después de anunciar que espera su primer hijo. Durante la charla, la periodista se refirió a la maternidad y recordó que durante mucho tiempo no fue una prioridad para ella. A sus 41 años, contó que pasó buena parte de la última década concentrada en su carrera y disfrutando de su independencia, mientras veía cómo amigas y conocidas avanzaban en otros proyectos de vida.