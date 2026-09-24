Patricia Madrid habló de su miedo durante el embarazo y contó una predicción que le hicieron: “Creer o reventar”

A días de confirmar que está embarazada de Imanol, su primer hijo junto al productor Mathías Gonnet, Patricia Madrid visitó el ciclo Despegadas y compartió algunos detalles de esta nueva etapa. La periodista habló de la emoción de la familia, de cómo transita estos primeros meses y también de algunos temores que aparecieron con la maternidad.

Madrid contó que, si no hubiera comenzado a notársele la panza, probablemente hubiera esperado un poco más para hacer público el embarazo. Tanto ella como Gonnet, productor de Radio Carve, son muy cuidadosos de su intimidad y prefieren que el foco esté puesto en sus trabajos.

La periodista también recordó que durante mucho tiempo la maternidad no fue una prioridad. A sus 41 años, pasó buena parte de la última década concentrada en su carrera y disfrutando de su independencia, mientras veía cómo amigas y conocidas avanzaban en otros proyectos de vida.

En ese sentido, destacó el rol de sus padres, que nunca la presionaron con preguntas sobre cuándo tendría hijos o cuándo ellos se convertirían en abuelos. Por eso, cuando junto a Gonnet les contaron que estaban esperando a Imanol, la reacción familiar fue de enorme emoción: será el primer nieto de ambas familias.

La llegada del bebé, además, tiene una particularidad que Madrid recordó entre risas. Durante una entrevista que realizó en 2022 en Polémica en el bar (Canal 10), la astróloga chilena Ángeles Lazo le hizo una predicción que en ese momento la dejó intrigada.

La periodista atravesaba entonces un año particularmente difícil: se había separado, le habían extirpado la vesícula y había tenido que mudarse. En medio de aquella entrevista, Lazo la miró y le aseguró que su vida iba a cambiar en 2026.

Madrid, que no suele involucrarse demasiado con la astrología, se quedó preocupada y llegó a preguntarle si iba a morir o qué podía sucederle. La astróloga no quiso darle mayores detalles y, durante la tanda, solo le respondió: “Vos esperá”.

Años después, la frase cobró otro sentido. Madrid contó que junto a Gonnet tenían el proyecto de ser padres en 2025, pero decidieron postergarlo porque apareció Puesta a punto, el programa que comparte con Bernardo Wolloch y Tuque García por Canal 12. Finalmente, este año llegó el embarazo.

Patricia Madrid y Mathías Gonnet en Roma. Foto: @patriciajmadrid

"Creer o reventar. Este año nos pusimos en campaña y llegó", resumió la periodista al recordar aquella predicción.

Durante la charla también apareció uno de los temores que atraviesa en esta nueva etapa: qué sucederá con su trabajo cuando llegue el momento de tomarse la licencia maternal.

La conversación surgió a partir de que una de las conductoras del ciclo compartiera el caso de una mujer con un cargo importante en una empresa que, durante su licencia por maternidad, fue desplazada de su puesto sin que se lo comunicaran hasta su regreso.

"Mirá que yo tengo también ese temor"", reconoció Madrid, al escuchar el relato.

La periodista aseguró que quiere tomarse los tres meses de licencia que establece la ley, pero admitió que existe incertidumbre sobre lo que encontrará a su regreso. Explicó que, a diferencia de quien trabaja en un emprendimiento propio, cuando se depende de una empresa no siempre es posible saber qué sucederá con el puesto, el equipo o las condiciones laborales.

"¿Vos te vas y estás con toda la tranquilidad de mundo de que volvés y las cosas van a estar iguales? Y yo qué sé. En los medios de comunicación la inestabilidad está a la orden del día", señaló sobre una preocupación que, en medio de la ilusión por la llegada de Imanol, también forma parte de esta nueva etapa.