¿Dónde queda el Vaticano?, recorrido, hospedaje y más búsquedas de los uruguayos en Google sobre el papa León XIV

El papa León XIV llega a Uruguay este viernes 6 de noviembre para dar inicio a una histórica gira por América Latina. Luego de visitar nuestro país irá a Argentina y a Perú.

En el territorio nacional estará dos días: del viernes 6 al domingo 8, cuando partirá hacia el vecino país. La agenda del papa León XIV en Uruguay es extensa y comprende actividades en tres departamentos: Montevideo, Florida y Paysandú.

En una jornada especial, los uruguayos trasladaron sus dudas sobre el itinerario a Google: ¿a qué hora llega a Uruguay? ¿Por dónde pasa y a qué hora? , ¿Por dónde viene? Y también ¿dónde se hospeda?

Pero, además, los uruguayos le preguntaron a Google más detalles del papa León XIV: ¿de qué país es?, ¿qué edad tiene?, ¿cómo se llama el papa actual? y también ¿dónde queda el Vaticano?

¿Qué buscan sobre el papa los uruguayos?

Algunas de las búsquedas en los últimos 7 días sobre el papa Foto: Captura Google

En las últimas horas de este viernes estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron en el buscador, con las respuestas correspondientes

¿A qué hora llega el papa? El cronograma oficial del viaje apostólico que divulgó la Conferencia Episcopal del Uruguay indica que el papa llegará a Uruguay a las 16:30 horas de este viernes.

¿A qué hora pasa el papa? Tras el aterrizaje y la acogida oficial en la terminal aérea de Carrasco —donde se espera que bese el suelo, como es tradición cada vez que visita un país en el que nunca ha estado siendo papa—, el pontífice se trasladará hacia la zona costera. El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela (frente a las canteras del Golf), donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la Virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al momento de llegar a la plaza, realizará una “línea de saludo”, en la que estarán presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También estará la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

Búsquedas en las últimas horas sobre el papa Foto: Captura Google

¿De qué país es el papa y qué edad tiene el papa? Nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de setiembre de 1955 (70 años).

¿Cómo se llama el papa actual? El nombre original del papa León XIV es Robert Francis Prevost.

¿Por dónde viene el papa? El papa se dirige al Aeropuerto Internacional de Carrasco en el Airbus A330-900 de ITA Airways. Aquí podés ver su recorrido.

¿Dónde se hospeda el papa? Durante su estadía en Uruguay el sumo pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Montevideo. La residencia funciona como embajada de la Santa Sede ante Uruguay y también como la residencia del nuncio apostólico. Desde 2023 el cargo es ocupado por Gianfranco Gallone, representante del Vaticano ante Uruguay.

¿Dónde queda el Vaticano? El Vaticano se encuentra en Roma, Italia. Está ubicado cerca de la orilla oeste del río Tíber y al norte del barrio de Prati. La Ciudad del Vaticano es considerado un país, y es el más pequeño del mundo.

Rifa del papa. La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) puso a la venta la rifa oficial denominada Una gran alegría, organizada en el marco del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay.

Cierre de calles por el papa. La Intendencia de Montevideo (IMM) organizó una serie de cortes y desvíos de calles para esta semana producto de la visita del papa León XIV. Aquí puedes verlos todos.

Itinerario del papa en Uruguay. La agenda del papa León XIV en Uruguay es extensa y comprende actividades en tres departamentos: Montevideo, Florida y Paysandú. Llegará el viernes sobre las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo proveniente desde Roma. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales. Aquí puedes ver la agenda completa.

Interés de búsqueda del papa

Comparación temas en Google Foto: Captura

Con el pasar de los días, el interés por el papa fue creciendo en Google, alcanzando su máximo pico este viernes.

Lo comparamos en Google Trends con las búsquedas sobre Instagram y Whatsapp, dos temas que son siempre de lo más buscado en Uruguay.

Este viernes el tema “papa” superó a estas dos entidades, por primera vez en los últimos siete días.