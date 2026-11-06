Recorrido del papa en Montevideo: así será el itinerario de León XIV durante su visita en la capital

El papa León XIV realizará una visita de tres días por Uruguay que se extenderá desde hoy viernes 6 de noviembre hasta el domingo 8. El viaje del sumo pontífice tendrá paradas en Montevideo, Paysandú, Florida y un breve paso por la localidad de Joanicó, en Canelones. En lo que respecta exclusivamente al recorrido del papa en Montevideo, sus actividades en la capital ocurrirán este viernes y el sábado.

El primer destino de la máxima autoridad de la Iglesia católica es el Aeropuerto Internacional de Carrasco/Montevideo, a donde se espera que llegue sobre las 16:30 horas de este viernes.

Actividades del papa León XIV en Montevideo este viernes y sábado

Desde su llegada, se desplazará hasta la Plaza Independencia para realizar sus primeros compromisos oficiales. El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela, donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El cronograma oficial del viaje apostólico que divulgó la Conferencia Episcopal del Uruguay indica que así será su primer día en el país:



16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista. 17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la de Montevideo. 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso. 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

visitará al presidente de la República, , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado. 19:00 : se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo .

se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la . Por último, se retirará haca la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

Papamóvil que trasladará al papa León XIV en Uruguay. Foto: Captura Canal 5.

Segundo día del papa en Montevideo

Muy temprano por la mañana del sábado, el papa saldrá rumbo al aeropuerto de Carrasco, desde donde partirá hacia el departamento de Paysandú.

Su regreso de Paysandú a Montevideo será al mediodía. De retorno en la capital, el papa continuará su recorrida por el barrio Casavalle, donde bendecirá las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará allí de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

La siguiente parada de Robert Prevost será la Universidad Católica del Uruguay, adonde se reunirá con la comunidad académica y donde se espera también la presencia de autoridades del gobierno, impartiendo finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que estarán -se espera- congregados en el patio central del edificio.

El día cerrará con uno de los momentos más convocantes, en el Estadio Centenario, adonde habrá un show musical que incluirá a artistas como Lucas Sugo.

Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Allí, el papa realizará una vuelta completa alrededor del histórico campo de juego para saludar a la multitud, escuchar testimonios de fieles y encabezar una gran vigilia de oración comunitaria. Las entradas para el evento se agotaron rápidamente, por lo que se espera que las tribunas estén colmadas de fieles. También se aguarda la presencia de cientos de personas fuera del Estadio. Todo el viaje del papa será transmitido por un canal oficial de la Iglesia Católica local.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Canelones (localidad de Joanicó) y, por último, a Florida, donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego de almorzar, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.