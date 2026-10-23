Habilitan las entradas gratuitas para ver al papa León XIV: cómo obtener una este viernes 23 de octubre

En la antesala de la visita del papa León XIV a Uruguay, este viernes 23 de octubre se habilitará entradas gratuitas para ver al pontífice en su recorrido por el país. La máxima autoridad de la Iglesia Católica estará en Montevideo, Florida y Paysandú.

Las entradas estarán disponibles para la vigilia que el papa realizará en el Estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y las santas misas que tiene previstas tanto para Paysandú (7 de noviembre) como para Florida (8 de noviembre).

Los usuarios podrán ingresar a partir de las 11:00 horas de este viernes.

Cómo gestionar las entradas gratuitas para ver al papa León XIV en Uruguay

La obtención de las entradas se puede gestionar a través del portal reduts.com.uy. Los interesados deberán ingresar al enlace correspondiente al evento que deseen asistir:



Para las entradas de ingreso a la santa misa en el Parque Municipal París Londres (Paysandú) a realizarse el sábado 7 de noviembre (10:00 horas), acceder a través de este enlace

(Paysandú) a realizarse el sábado 7 de noviembre (10:00 horas), acceder a través de este enlace Para las entradas de la vigilia de oración en el Estadio Centenario (Montevideo) a realizarse el sábado 7 de noviembre (19:00 horas), hacer clic en este enlace

(Montevideo) a realizarse el sábado 7 de noviembre (19:00 horas), hacer clic en este enlace Para las entradas de ingreso a la santa misa en la Plaza Asamblea (Florida) a realizarse el domingo 8 de noviembre (10:30 horas), acceder a través de este enlace

El sitio web administrador de los tickets recomienda a los usuarios registrarse con reduts.com.uy con antelación para no experimentar inconvenientes cuando llegue su turno en la fila virtual.

Se pueden obtener un máximo de cuatro entradas por transacción. En cada una, se solicitará el nombre completo y el número de documento de cada asistente.

El Papa León XIV realizará una vigilia de oración en el Estadio Centenario el sábado 7 de noviembre. Foto: @agdws.

También se aclara que cada entrada es gratuita, personal y que no se puede transferir o vender a terceros.

El acceso al sector asignado se reserva hasta una hora antes del inicio del evento. Una vez pasado ese tiempo, los organizadores no garantizan el ingreso al recinto.

Los menores de dos años pueden ingresar sin entrada, pero no pueden ocupar asiento. Por último, las personas que necesiten condiciones especiales de accesibilidad para asistir a un evento deben registrarse a través de este enlace o mandar un correo electrónico a accesibilidad@papaleonuruguay.uy para recibir la atención necesaria cuando asistan.

Iglesia Católica confirma que el viaje del papa León XIV a Uruguay "sigue adelante"

La Iglesia católica en Uruguay ajusta los últimos detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay. Según confirmó la organización religiosa en rueda de prensa este jueves, no será necesario reducir el itinerario del pontífice en el país ni realizar cambios con respecto a la agenda previamente informada.

Papa León XIV saludando a una multitud. Foto: AFP

"Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto", anunció Milton Tróccoli, obispo de Maldonado. "Resalto tres instancias, que son las de convocatoria más grande. La intención es que todos puedan acercarse al papa, puedan escucharlo, puedan recibir su bendición. Las entradas para todos estos eventos son gratuitas, sí hay que hacer un proceso de inscripción", agregó.

Troccoli destacó la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00, en el parque París-Londres, y la vigilia de oración en el Estadio Centenario, también el sábado, a las 19:00. Luego, el domingo 8, se celebrará la Fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida.