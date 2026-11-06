Por dónde viene el papa: el recorrido de León XIV tras su llegada a Uruguay

El papa León XIV aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para el comienzo de su gira por Latinoamérica en Uruguay, donde permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre, participando de actividades en los departamentos de Montevideo, Florida, Paysandú y Canelones.

La Conferencia Episcopal del Uruguay publicó el cronograma oficial de las actividades del sumo pontífice, que ya comenzaron con la bienvenida oficial en la pista tras descender de su avión.

Su recorrido abarcará toda la rambla de Montevideo, en su acera sur, desde el barrio de Carrasco hasta Kibón, donde se espera un grupo de cientos de católicos aguarden su llegada. En ese lugar, se prevé que aborde por primera vez el "papamóvil" que utilizará durante su visita, con la chapa vaticana con las letras S.C.V. 1.

El trayecto continuará por la rambla, atravesando los barrios de Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó, para luego subir por la calle Paraguay y llegando a la avenida 18 de Julio. Tras arribar a la Plaza Independencia, mantendrá encuentros con distintas autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, entre las que destaca su encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil. Foto: Alberto Pizzoli/AFP.

Cómo será el primer día del papa León XIV en Uruguay

16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

19:00: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.