Cómo se llama el "gorro" que utiliza el papa León XIV en Uruguay

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el sumo pontífice se subió a una camioneta hasta la rambla y Sarmiento, donde cambió al papamóvil para llegar a la Plaza Independencia.

Mientras el papa daba su discurso allí, los uruguayos comenzaron a preguntarse qué es el “gorro” que usa el papa durante su visita en Uruguay.

Se trata del solideo, que forma parte de la indumentaria diaria del sumo pontífice, y se trata de un pequeño casquete que, en su caso, es de color blanco.

El papa León XIV saluda a la gente que se acercó al papamóvil en la rambla. Foto: Ignacio Sánchez.

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), “solideo” proviene del latín y significa “para Dios solo”. Según la definición de la RAE, se trata de un “casquete de seda u otra tela ligera que usan los eclesiásticos para cubrirse la coronilla”.

Si bien otros utilizan el solideo (los obispos usan morado y los cardenales, rojo), solo el papa lo usa en blanco. También es conocido como zucchetto, palabra italiana.