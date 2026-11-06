Cómo se llama el "gorro" que utiliza el papa León XIV en Uruguay
El solideo forma parte de la indumentaria diaria del papa. Es el pequeño casquete que, en su caso, es blanco.
El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el sumo pontífice se subió a una camioneta hasta la rambla y Sarmiento, donde cambió al papamóvil para llegar a la Plaza Independencia.
Mientras el papa daba su discurso allí, los uruguayos comenzaron a preguntarse qué es el “gorro” que usa el papa durante su visita en Uruguay.
Se trata del solideo, que forma parte de la indumentaria diaria del sumo pontífice, y se trata de un pequeño casquete que, en su caso, es de color blanco.
De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), “solideo” proviene del latín y significa “para Dios solo”. Según la definición de la RAE, se trata de un “casquete de seda u otra tela ligera que usan los eclesiásticos para cubrirse la coronilla”.
Si bien otros utilizan el solideo (los obispos usan morado y los cardenales, rojo), solo el papa lo usa en blanco. También es conocido como zucchetto, palabra italiana.
¿Encontraste un error?