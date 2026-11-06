Qué calles estarán cortadas mañana sábado 7 por la visita del papa León XIV: zonas de exclusión y desvíos

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes para una visita que durará hasta el domingo. Durante el sábado 7 de noviembre, en la capital habrá varios cortes de calles y desvíos de tránsito. La Intendencia de Montevideo (IMM) reveló cómo será el operativo para gestionar la circulación vehicular durante esta jornada.

Esto incluye calles en las que no se podrá estacionar y zonas a las que se impedirá el ingreso. Por ejemplo, desde la hora 10:00 de este sábado 7 de noviembre hasta el final del evento en el Estadio Centenario estará cortada la circulación en Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro.

Itinerario del papa León XIV durante el sábado 7 de noviembre

El sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres.

Después del mediodía el papa volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV. Para esta actividad, abierta al público, se requiere la entrada gratuita que también se retira en la web.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Desvíos, cortes y zonas de exclusión en Montevideo durante este 7 de noviembre

Por su visita a Casavalle, ya se encuentra cortada la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre, en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia.

Además, no se podrá estacionar desde las 8:00 am en Av. 8 de octubre entre Av. Garibaldi y Comandante Braga, así como tampoco en Manuel Albo entre Av. 8 de octubre y Av. Italia.

Por motivo de la vigilia de oración en el Estadio Centenario, regirá desde las 10:00 hasta las 23:00, una zona de exclusión desde Av. Ricaldoni hasta Cataluña, a cargo del Ministerio del Interior. En tanto, desde las 10:00 hasta el final del evento en el Estadio Centenario estará cortada la circulación en Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro.

Además, entre la hora 16:00 y la hora 19:00 aproximadamente se cortará la circulación en:

8 de Octubre de Bv. Artigas hasta Av. Centenario

Av. Centenario de Cte. Braga hasta Av. Italia (senda sur)

Av. Ricaldoni de Av.Italia a Cataluña (senda sur)

Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro

En tanto, así desviarán desde las 10:00 las líneas que circulan por Av. Centenario hacia Av. Italia/ Ricaldoni y Ramón Anador:

Líneas 76, 192 y 316 hacia Cerro/ Manga / Cno. Maldonado: Soca – Ricaldoni (hacia Fuente Luminosa) – Av. Italia – Centenario a ruta.

Líneas 143, 494 Buceo: A. Italia – Las Heras – Ramón Anador a ruta.

Líneas 143 hacia Centro/ P. De la Luz/ 494 Ruta 1: Ramón Anador - Las Heras – Av. Italia a ruta.

Además, ante la posible saturación en Av. Italia esquina Las Heras, se autoriza a las líneas 143 y 494 a tomar Av. Italia - Magariños Cervantes-Ramón Anador.

