¿Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Uruguay? Fecha de su salida rumbo a Argentina para seguir la gira

La histórica visita del papa León XIV a Uruguay dará inicio de la gira de la máxima autoridad de la Iglesia católica por Sudamérica, donde también recorrerá Argentina y Perú. La última vez que un papa había visitado nuestro país fue en 1988. En ese caso, fue Juan Pablo II quien recorrió el territorio uruguayo.

En esta ocasión, Robert Prevost pasará tres días en Uruguay y visitará Montevideo, Paysandú, Florida y visitará la localidad de Juanicó (Canelones) brevemente.

¿Cuándo se va el papa de Uruguay?

Los tres días en los que el papa tendrá actividad en nuestro país son este viernes 6 de noviembre, el sábado 7 y el domingo 8. Durante el domingo, León XIV encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Después, almorzará con los obispos -el menú se presume que será asado- y saludará a los voluntarios que hicieron posible la logística del evento. Luego de su almuerzo, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires. Ese mismo día será recibido por el presidente Javier Milei.

Itinerario entero de la visita del papa León en Uruguay

La llegada del papa a Uruguay es este viernes 6 de noviembre, a las 16:30 horas. Desde su llegada, se desplazará hasta la Plaza Independencia para realizar sus primeros compromisos oficiales. El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Día 1 del papa en Uruguay:

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela, donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El cronograma oficial del viaje apostólico que divulgó la Conferencia Episcopal del Uruguay indica que así será su primer día en el país:



16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista. 17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la de Montevideo. 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso. 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

visitará al presidente de la República, , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado. 19:00 : se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo .

se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la . Por último, se retirará haca la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Día 2 del papa en Uruguay:

La segunda jornada combinará una intensa escala en el interior del país, para la que la Iglesia católica espera concentraciones masivas. Muy temprano por la mañana, el papa saldrá rumbo al aeropuerto de Carrasco, desde donde partirá hacia el departamento de Paysandú. Aterrizará en el departamento pasadas las 9 de la mañana, y allí será recibido por el intendente, Nicolás Olivera, y por autoridades locales de la Iglesia católica. Allí estará también el cardenal Sturla. Un rato más tarde, a bordo del papamóvil, León XIV recorrerá el Parque París Londres ante los fieles, para luego presidir una Santa Misa en homenaje a Jacinto Vera. Luego, tras visitar la Basílica del Rosario y mantener un momento de oración íntima, emprenderá su vuelo de regreso a Montevideo al mediodía.

Una vez de nuevo en la capital, el papa continuará su recorrida por el barrio Casavalle, donde bendecirá las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará allí de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

La siguiente parada de Prevost será la Universidad Católica del Uruguay, adonde se reunirá con la comunidad académica y donde se espera también la presencia de autoridades del gobierno, impartiendo finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que estarán -se espera- congregados en el patio central del edificio.

El día cerrará con uno de los momentos más convocantes, en el Estadio Centenario. Allí, el papa realizará una vuelta completa alrededor del histórico campo de juego para saludar a la multitud, escuchar testimonios de fieles y encabezar una gran vigilia de oración comunitaria.

Estadio Centenario. Foto: @agdws.

Día 3 del papa en Uruguay:

En el último tramo, el papa se trasladará otra vez al interior, primero a Canelones y luego a Florida. En Juanicó, visitará la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, donde bendecirá la imagen fundadora, plantará un olivo memorial y recibirá productos representativos de la zona -como dulce de leche y distintos vinos.

Su arribo a Florida estará marcado por un recibimiento con jinetes a caballo en la zona de la ruta 5 y el puente Piedra Alta. El intendente local, Carlos Enciso, en tanto, lo declarará Ciudadano Ilustre y le entregará distinciones artesanales.

Ya en el entorno de la Catedral Basílica, León XIV encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.