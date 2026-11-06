Desvíos de ómnibus por visita del papa León XIV: los recorridos del transporte público el viernes en el Centro

El papa León XIV llega a Uruguay este viernes 6 de noviembre, y durante su estadía en Montevideo, en la capital habrá varios cortes de calles y desvíos de tránsito. La Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó cómo será el operativo para gestionar la circulación vehicular durante esta jornada.

En el plan informado, la IMM también comunicó los distintos desvíos que habrá para entrar y salir de la zona del barrio Centro en transporte público. No obstante, señalaron a El País que las empresas de ómnibus pueden definir por su cuenta otros desvíos en el transcurso de la jornada para evitar embotellamientos.

Por evento a realizarse en el escenario en plaza Independencia, están cortadas las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Por eso, hasta las 00:00 horas las líneas de ómnibus que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

Como llegar y salir del Centro en ómnibus hasta las 00:00 horas

Para llegar al centro, el recorrido de las líneas a Plaza España harán: 18 de Julio – Minas/ Ejido – Uruguay – Terminal Provisoria Ciudadela (Cerro Largo entre Juncal y Florida).

Para los ómnibus que terminan Plaza Independencia, el recorrido es: Circuito Uruguay – Florida – Mercedes (Línea 121: Colonia - Andes - Mercedes).

En cuanto el transporte público Hacia Ciudad Vieja, los ómnibus tomarán: 18 de Julio – Minas/ Ejido – Uruguay – 25 de Mayo/Cerrito.

Las líneas que vienen desde Av. 8 de octubre hacia Centro/Ciudad Vieja tomarán Minas. Las que vienen de Bv. Artigas y Av. Italia tomarán por la calle Ejido.

Para salir del Centro, las líneas hacia Av. 8 de octubre circularán por la calle Mercedes. Las que suelen salir por 18 de Julio hacia Av. Italia saldrán desde Ciudad Vieja por Lindolfo Cuestas - Sarandí - Rambla Portuaria - Florida - Mercerdes y retomarán 18 de Julio por Cuareim o Yaguarón.

Recorridos de ómnibus en Montevideo por la visita de León XIV. Imagen: IMM

El plan de la IMM por números de línea

La línea CE1 desviará: 18 de Julio – Ejido – Colonia - Andes – Uruguay – Ciudadela – Cerrito – Lindolfo cuestas – Sarandí – Rambla portuaria – Florida – Mercedes – Cuareim – 18 de Julio a ruta.

Las líneas al Centro que circulan por Soriano/ Canelones/ Isla de Flores/ Paraguay /Wilson Ferreira Aldunate (116, 137, 141, 145, 407, 409, 427- Paso de la Arena) desviarán: Ejido – Uruguay a su ruta/ Terminal Provisoria en Ciudadela. Ruta de salida por: Florida – Mercedes – Yaguarón – Gonzalo Ramírez – 21 de Setiembre a sus rutas habituales.

La línea E14 desviará: Rambla – Morales – Gonzalo Ramírez - Ejido – Uruguay a su ruta. Ruta de salida por: Florida – Mercedes – Yagurón – Gonzalo Ramírez – 21 de Setiembre a su ruta habitual.

Líneas 427 – 582 hacia Portones/ Pta. Carretas desviarán: Mercedes – Cuareim – San José a sus rutas. Las líneas 524 y 538 harán terminal provisoria en Ciudadela y saldrán por Florida - Mercedes a sus rutas.

Recorridos de ómnibus en Montevideo por la visita de León XIV. Imagen: IMM

Hay un horario especial para la zona del barrio Pocitos desde las 15:00 horas, teniendo en cuenta que sobre las 17:00 también se podrá cortar momentáneamente Luis Alberto de Herrera hasta que pase el papa.

Estas modificaciones son: Línea 104 Costanera: 26 de Marzo – Luis A. de Herrera – Rivera – Arrascaeta – Verdi – Almería a su ruta. Línea D1: Bv. España – Benito Blanco – 26 de Marzo - Luis A. de Herrera – Rivera – Arrascaeta – Verdi – Almería/Aconcagua/Caramurú – Blanes Viale a su ruta.

En cuanto a los ómnibus a Carrasco por Barradas y rambla, desviarán por Rivera - Barradas - Av. Italia. También sobre las 17:00 en esa zona habrá un operativo de seguridad.