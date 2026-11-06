BPS informó que la visita del papa León XIV afectará su atención presencial en Montevideo

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó que parte de sus servicios a los usuarios en Montevideo se verán afectados hoy viernes 6 de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV y el resto de las autoridades de la Iglesia católica a Uruguay.

El organismo estatal dio a conocer que los cambios se producen debido al operativo de seguridad previsto por la visita del sumo pontífice.

Según la entidad pública, los edificios del BPS en Ciudad Vieja (ATYR) no ofrecerán atención presencial al público durante este viernes 6 de noviembre.

Además, BPS indicó que durante este día, que marca la llegada del papa a la capital, la atención telefónica de BPS seguirá disponible como en cualquier otro día hábil, pero podría presentar demoras.

Ante ello, la institución sugiere a sus usuarios recurrir el servicio "Consúltenos", que se encuentra disponible en la página web de BPS, para poder realizar consultas. El plazo estimado de respuesta por parte de BPS a través de esta vía de comunicación ronda las 48 horas, aproximadamente. Para utilizar ese servicio, se necesita contar con un usuario personal de BPS.

Preparativos en la Plaza Independencia para la llegada del papa León XIV. Foto: Natalia Rovira/El País.

Pago de prestaciones de BPS en noviembre 2026

Para el mes de noviembre, BPS ya anunció las fechas de los cobros de prestaciones tanto para pasivos como para activos.

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el miércoles 4 de noviembre y el jueves 19 de noviembre de 2026, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario publicado por BPS para noviembre a través de este enlace.

Por otro lado, las fechas de cobro de asignaciones familiares correspondientes a octubre, que se pagan en noviembre de 2026, se pueden consultar a través de este enlace. Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Fachada del edificio sede de BPS. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

También está disponible el calendario de pagos de subsidios que BPS otorgará a sus beneficiarios en el mes de noviembre de 2026, correspondiente a octubre. Para el cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

En todos los casos, se podrá consultar las fechas de pagos tanto para quienes residen en Montevideo como el interior en todas las modalidades, sea concurriendo a las oficinas centrales de BPS, pagos en empresas contratistas como locales de Abitab, RedPagos y Anda, o pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes).