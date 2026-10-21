¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en noviembre de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos para los diferentes subsidios que otorgará a sus beneficiarios en el mes de noviembre de 2026, correspondiente a octubre de 2026.

Para todos los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el miércoles 4 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Por último, los pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre de 2025, en la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026. Y luego reconfiramadas y difundidas en la web del BPS.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Fechas de pagos de subsidios de BPS para el interior en noviembre 2026

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el miércoles 4 de noviembre.

En tanto, los pagos de subsidios a través de empresas contratistas a beneficiarios en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Fachada del edificio de BPS. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

¿Qué necesito para cobrar subsidios de BPS?

Para cobro de subsidios, los titulares de la prestación deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".