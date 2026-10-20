Plan del MVOT otorga préstamos y posibles subsidios para comprar una vivienda: requisitos y cómo inscribirse

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió este lunes 19 de octubre las inscripciones para el programa "Abriendo Puertas – Primera Vivienda", que lleva adelante en convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para facilitar el acceso de la población a la vivienda a través de préstamos hipotecarios y posibles subsidios, si la situación lo amerita.

Este primer llamado del MVOT espera brindar 500 créditos dirigidos a hogares de ingresos medios que pueden abonar una cuota mensual pero tienen dificultades para alcanzar el ahorro que se necesita antes de comprar una vivienda.

Abriendo Puertas: herramientas para ampliar el acceso a un hogar

Según la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el plan que ofrecen el MVOT y el BHU contempla una combinación de herramientas que incluye un crédito hipotecario al que el ministerio suma un subsidio a la cuota para facilitar el acceso a la vivienda.

El BHU se encargará de proveer el financiamiento en Unidades Indexadas (UI) y otorgará un plazo de hasta 25 años con la posibilidad de costear hasta el 95 % del valor de la vivienda. El comprador deberá ahorrar el otro 5 % del valor del inmueble para realizar la compra. A su vez, el MVOT puede dar un subsidio de hasta el 50 % de la cuota, dependiendo de la situación económica de cada hogar.

Requisitos para inscribirse al plan de vivienda del MVOT y el BHU

Pueden postularse para los créditos tanto hogares unipersonales como los que están habitados por más de una persona, con un máximo de dos titulares para cada préstamo. Los prestatarios deberán cumplir con condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia establecidas en las bases del llamado.

Los requisitos de ingresos mínimos se establecen según la zona. Por ejemplo, en Maldonado y Ciudad de la Costa, el piso se ubica entre $ 77.000 y $ 146.000, pero para el resto del país el rango se encuentra entre los $ 58.000 y $ 146.000.

Vista aérea de viviendas en el barrio Buceo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Los aspirantes tendrán la opción de seleccionar una vivienda usada o que ya se encuentre en el mercado inmobiliario, localizada en el departamento bajo el que hagan la inscripción. El BHU se encargará de evaluar, aprobar y tasar la propiedad, corroborando que cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

Al igual que los requisitos de ingresos mínimos, los valores máximos de tasación de los inmuebles y de préstamo variarán dependiendo de la zona:



Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa: el préstamo máximo rondará los US$ 117.000

Resto del país: el préstamo máximo será de alrededor de US$ 97.000

Cómo hacer la inscripción

Los 500 préstamos correspondientes a la primera convocatoria se asignarán a los distintos departamentos en función de la cantidad de hogares inscriptos que cumplan con las condiciones establecidas. En caso de que las solicitudes superen los cupos disponibles, se llevará a cabo un sorteo proporcional al número de postulaciones habilitadas en cada departamento.

El MVOT recibirá las inscripciones hasta el 30 de noviembre a través de este enlace. El proceso de postulación se desarrollará de la siguiente manera:



Los usuarios deberán registrarse como usuario gub.uy si no cuentan con un usuario. Una vez que cuenten con un usuario, podrán comenzar el trámite en línea. El MVOT verificará el cumplimiento de los requisitos y el BHU analizará los antecedentes crediticios.

Mujer realizando una gestión en línea. Foto: Canva.

Para consultas, se puede llamar al número telefónico 0800 46427.