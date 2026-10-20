Elecciones obligatorias del BPS: cómo buscar en línea dónde votar, cuándo son los comicios y posibles multas
El acto electoral servirá para definir a los tres representantes que integrarán el directorio del Banco de Previsión Social. No votar sin presentar una justificación será penalizado con una multa.
La Corte Electoral habilitó este lunes 19 de octubre el buscador de padrón para que la población sepa dónde votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) a celebrarse el domingo 22 de noviembre de 2026.
La gestión se puede hacer en línea y permite que los electores habilitados busquen su circuito y local de votación por número de credencial, cédula o por nombres.
Cerca de 2,2 millones de personas estarán habilitadas para votar. Entre ellas, habrá unos 63.600 extranjeros sin credencial que podrán sufragar con su cédula de identidad.
Paso a paso: cómo averiguar dónde votar en las elecciones de BPS
Para acceder al buscador de padrón de las elecciones de BPS, se debe ingresar a la página web de la Corte Electoral.
Para buscar por credencial:
- Ingresar la serie de credencial
- Ingresar el número de credencial
- Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("no soy un robot")
- Clic en "Consultar"
Para buscar por cédula:
- Ingresar el número de cédula sin puntos o guión
- Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("no soy un robot")
- Clic en "Consultar"
Para buscar por nombres:
- Ingresar el nombre
- Ingresar el apellido
- Ingresar fecha de nacimiento
- Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("no soy un robot")
- Clic en "Consultar"
Multas por no votar en las elecciones de BPS sin justificar la ausencia
Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas. En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.
Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.
Causales aceptadas para justificar la ausencia en la elección
Las sanciones por no sufragar no se aplicarán a todas las personas. La normativa establece que están exoneradas de la obligación de votar las personas mayores de 75 años de edad y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.
Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.
Para el resto de los habilitados que no concurran a las urnas, la Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:
- Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.
- Razones de fuerza mayor.
- Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.
- Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.
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