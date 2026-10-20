Elecciones obligatorias del BPS: cómo buscar en línea dónde votar, cuándo son los comicios y posibles multas

La Corte Electoral habilitó este lunes 19 de octubre el buscador de padrón para que la población sepa dónde votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) a celebrarse el domingo 22 de noviembre de 2026.

La gestión se puede hacer en línea y permite que los electores habilitados busquen su circuito y local de votación por número de credencial, cédula o por nombres.

Cerca de 2,2 millones de personas estarán habilitadas para votar. Entre ellas, habrá unos 63.600 extranjeros sin credencial que podrán sufragar con su cédula de identidad.

Paso a paso: cómo averiguar dónde votar en las elecciones de BPS

Para acceder al buscador de padrón de las elecciones de BPS, se debe ingresar a la página web de la Corte Electoral.

Para buscar por credencial:



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Para buscar por cédula:



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Para buscar por nombres:



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Urna en las elecciones de BPS. Foto: Archivo El País.

Multas por no votar en las elecciones de BPS sin justificar la ausencia

Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas. En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.

Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.

Causales aceptadas para justificar la ausencia en la elección

Las sanciones por no sufragar no se aplicarán a todas las personas. La normativa establece que están exoneradas de la obligación de votar las personas mayores de 75 años de edad y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Para el resto de los habilitados que no concurran a las urnas, la Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

