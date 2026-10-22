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BPS confirmó cuándo se pagan las asignaciones familiares de noviembre de 2026: las fechas de cobro

La fecha en la que los beneficiarios cobrarán prestaciones de activos en el onceavo mes del año varía según la ley que la ampara y la modalidad de pago por la que se haya optado.

El País
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22/10/2026, 11:05
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Billetes de pesos uruguayos.
Billetes de pesos uruguayos.
Foto: Canva.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó cuáles son las fechas de los pagos de asignaciones familiares que se cobran en noviembre de 2026, correspondientes a octubre.

En las oficinas centrales de Montevideo, las asignaciones familiares amparadas por la ley N° 18.227, como también las de la ley N° 15.084, tendrán sus pagos entre el miércoles 4 de noviembre y el jueves 19 de noviembre.

¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en noviembre de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre de 2025, en la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026. BPS reconfirmó y difundió estas fechas en su página web.

Los pagos a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el miércoles 4 de noviembre de 2026.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Banco de Prevision Social (BPS).
Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/El País.

Los beneficiarios de la asignación pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Fechas de pago de asignaciones familiares de BPS para el interior en noviembre

Para los beneficiarios que residen en el interior, las asignaciones familiares que se cobren a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el miércoles 4 de noviembre.

Además, los pagos que se cobren en empresas contratistas en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el jueves 5 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026.

Pesos Uruguayos.
Persona contando billetes de pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

Qué necesito para cobrar la asignación de BPS

Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

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