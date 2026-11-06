¿Cuándo vuelve el fútbol uruguayo después de la visita del papa León XIV? Los próximos partidos en la agenda

La llegada del papa León XIV a Uruguay provocó la detención de la actividad futbolística profesional, por lo que este fin de semana no hay fútbol por el Torneo Clausura, y la fecha 14 se pasó para la semana siguiente. Sin embargo, antes de que se reanude la actividad de la Liga AUF Uruguaya, la pelota volverá a rodar con partidos de la Copa AUF Uruguay.

Ya con los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo, se confirmó este viernes 6 de noviembre cuándo se disputarán los encuentros que definirán a los semifinalistas de la copa.

Cuartos de final de la Copa AUF Uruguay: fechas y horarios

Después de la partida del papa rumbo a Argentina, donde continuará su gira sudamericana, el partido que marcará el regreso de la actividad futbolística será entre Lito y Danubio, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. En ese encuentro se mide una de las grandes revelaciones del torneo, que acaba de eliminar al Montevideo Wanderers con una goleada por 4-0, con un conjunto Franjeado que acaba de perder la categoría el el campeonato, pero que busca cerrar el año con una digna actuación en la copa.

Así se jugará esta instancia del torneo:

Lito vs. Danubio

Fecha: lunes 9 de noviembre

Hora: 16:30

Estadio: Parque Paladino

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Fecha: lunes 9 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Boston River vs. Montevideo City Torque

Fecha: martes 10 de noviembre

Hora: 16:30

Estadio: Campeones Olímpicos

Liverpool vs. Juventud

Fecha: martes 10 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Parque Viera

Federico Martínez celebra un gol con Liverpool en el Viera. Foto: Liverpool

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura

Con lo que respecta a la actividad del Torneo Clausura de Primera División, el fútbol vuelve el jueves 12 de noviembre.

Cerro Largo vs. Progreso

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Ubilla

Montevideo City Torque vs. Racing

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Central Español vs. Boston River

Fecha: sábado 14 de noviembre

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Fecha: sábado 14 de noviembre

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Nacional vs. Albion

Fecha: sábado 14 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Danubio vs. Liverpool

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 16:30

Estadio: Estadio María Mincheff de Lazaroff

Estadio María Mincheff de Lazaroff (Jardines del Hipódromo). Foto: Nacional.

Defensor Sporting vs. Peñarol

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Frazini

Wanderers vs. Juventud

Fecha: lunes 16 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera