¿Cuándo vuelve el fútbol uruguayo después de la visita del papa León XIV? Los próximos partidos en la agenda
Este fin de semana no hay fútbol por el Torneo Clausura debido a la llegada del papa al país. La actividad se reanudará la semana que viene con partidos de la Copa AUF Uruguay.
La llegada del papa León XIV a Uruguay provocó la detención de la actividad futbolística profesional, por lo que este fin de semana no hay fútbol por el Torneo Clausura, y la fecha 14 se pasó para la semana siguiente. Sin embargo, antes de que se reanude la actividad de la Liga AUF Uruguaya, la pelota volverá a rodar con partidos de la Copa AUF Uruguay.
Ya con los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo, se confirmó este viernes 6 de noviembre cuándo se disputarán los encuentros que definirán a los semifinalistas de la copa.
Cuartos de final de la Copa AUF Uruguay: fechas y horarios
Después de la partida del papa rumbo a Argentina, donde continuará su gira sudamericana, el partido que marcará el regreso de la actividad futbolística será entre Lito y Danubio, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. En ese encuentro se mide una de las grandes revelaciones del torneo, que acaba de eliminar al Montevideo Wanderers con una goleada por 4-0, con un conjunto Franjeado que acaba de perder la categoría el el campeonato, pero que busca cerrar el año con una digna actuación en la copa.
Así se jugará esta instancia del torneo:
Lito vs. Danubio
Fecha: lunes 9 de noviembre
Hora: 16:30
Estadio: Parque Paladino
Deportivo Maldonado vs. Nacional
Fecha: lunes 9 de noviembre
Hora: 21:00 horas
Estadio: Domingo Burgueño Miguel
Boston River vs. Montevideo City Torque
Fecha: martes 10 de noviembre
Hora: 16:30
Estadio: Campeones Olímpicos
Liverpool vs. Juventud
Fecha: martes 10 de noviembre
Hora: 21:00 horas
Estadio: Parque Viera
Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura
Con lo que respecta a la actividad del Torneo Clausura de Primera División, el fútbol vuelve el jueves 12 de noviembre.
Cerro Largo vs. Progreso
Fecha: jueves 12 de noviembre
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Ubilla
Montevideo City Torque vs. Racing
Fecha: viernes 13 de noviembre
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Central Español vs. Boston River
Fecha: sábado 14 de noviembre
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Fecha: sábado 14 de noviembre
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Nacional vs. Albion
Fecha: sábado 14 de noviembre
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Danubio vs. Liverpool
Fecha: domingo 15 de noviembre
Hora: 16:30
Estadio: Estadio María Mincheff de Lazaroff
Defensor Sporting vs. Peñarol
Fecha: domingo 15 de noviembre
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Frazini
Wanderers vs. Juventud
Fecha: lunes 16 de noviembre
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
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