Lito vs. Wanderers en vivo por Copa AUF Uruguay: el azulgrana y el Bohemio buscan los cuartos en el Paladino

La Copa AUF Uruguay ofrece este jueves uno de esos cruces que hacen especial a la competencia: Lito, representante del fútbol amateur de AUF, recibirá a Montevideo Wanderers, equipo de Primera División, por los octavos de final. El encuentro comenzará a las 16:00 horas en el Parque Abraham Paladino y será transmitido por DSports, DGO y Flow. El ganador enfrentará a Danubio en cuartos de final.

Lito tendrá la oportunidad de medirse ante un rival de la máxima categoría y buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen. El equipo llegó a esta instancia luego de superar 2-0 a Deportivo Florida en la eliminatoria de equipos amateurs. Ahora tendrá enfrente a un Wanderers que cuenta con la experiencia de competir habitualmente en el fútbol profesional.

El Bohemio, por su parte, intentará hacer valer la diferencia de categoría y evitar una sorpresa. En su última presentación por el Campeonato Uruguayo empató 1-1 frente a Peñarol, en un partido que le permitió sumar ante uno de los equipos protagonistas del torneo y seguir trabajando para su permanencia. La Copa aparece como otra oportunidad para competir y buscar un lugar entre los ocho mejores luego de eliminar a Cerrito por penales en la fase previa.

La particularidad del formato es que no hay margen para una revancha: el ganador avanzará directamente a cuartos de final. Si el encuentro termina igualado al cabo de los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Lito vs. Wanderers: alineaciones probables

Torneo: Copa AUF Uruguay 2026, octavos de final.

Día: jueves 5 de noviembre

Hora: 16:00

Estadio: Parque Abraham Paladino

Televisan: DSports/DGO y Flow

Lito. Mathías Cubero; Guillermo Niski, Damián Rius, Amaro García, Nicolás Bevegni; Gonzalo Sena, Emiliano Romero, Agustín Rodríguez, Gonzalo Magliano; Martín Correa, Anthony Aires.

DT. Horacio Peralta

Montevideo Wanderers. José Río; Martín Bertola, Enzo Porro, Cristofer Marques, Guillermo Borthagaray; Tomás Hernández, Sergi Oriol; Lautaro Blengio, Jonas Luna, Rodrigo Rivero; Roque Ricca.

DT. Mathías Corujo.

Árbitro: Juan Cianni

Asistentes: Sebastián Silvera y Pablo Alvez

Cuarto: Rubén Umpiérrez

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui