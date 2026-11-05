Lito vs. Wanderers en vivo por Copa AUF Uruguay: el azulgrana y el Bohemio buscan los cuartos en el Paladino
El equipo de la Primera División Amateur se mide ante uno de los de la máxima categoría, que todavía no definió su permanencia en Liga AUF Uruguaya. El ganador enfrentará a Danubio.
La Copa AUF Uruguay ofrece este jueves uno de esos cruces que hacen especial a la competencia: Lito, representante del fútbol amateur de AUF, recibirá a Montevideo Wanderers, equipo de Primera División, por los octavos de final. El encuentro comenzará a las 16:00 horas en el Parque Abraham Paladino y será transmitido por DSports, DGO y Flow. El ganador enfrentará a Danubio en cuartos de final.
Lito tendrá la oportunidad de medirse ante un rival de la máxima categoría y buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen. El equipo llegó a esta instancia luego de superar 2-0 a Deportivo Florida en la eliminatoria de equipos amateurs. Ahora tendrá enfrente a un Wanderers que cuenta con la experiencia de competir habitualmente en el fútbol profesional.
El Bohemio, por su parte, intentará hacer valer la diferencia de categoría y evitar una sorpresa. En su última presentación por el Campeonato Uruguayo empató 1-1 frente a Peñarol, en un partido que le permitió sumar ante uno de los equipos protagonistas del torneo y seguir trabajando para su permanencia. La Copa aparece como otra oportunidad para competir y buscar un lugar entre los ocho mejores luego de eliminar a Cerrito por penales en la fase previa.
La particularidad del formato es que no hay margen para una revancha: el ganador avanzará directamente a cuartos de final. Si el encuentro termina igualado al cabo de los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.
Lito vs. Wanderers: alineaciones probables
Torneo: Copa AUF Uruguay 2026, octavos de final.
Día: jueves 5 de noviembre
Hora: 16:00
Estadio: Parque Abraham Paladino
Televisan: DSports/DGO y Flow
Lito. Mathías Cubero; Guillermo Niski, Damián Rius, Amaro García, Nicolás Bevegni; Gonzalo Sena, Emiliano Romero, Agustín Rodríguez, Gonzalo Magliano; Martín Correa, Anthony Aires.
DT. Horacio Peralta
Montevideo Wanderers. José Río; Martín Bertola, Enzo Porro, Cristofer Marques, Guillermo Borthagaray; Tomás Hernández, Sergi Oriol; Lautaro Blengio, Jonas Luna, Rodrigo Rivero; Roque Ricca.
DT. Mathías Corujo.
Árbitro: Juan Cianni
Asistentes: Sebastián Silvera y Pablo Alvez
Cuarto: Rubén Umpiérrez
VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
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