San Carlos 0-2 Boston River por Copa AUF Uruguay: el Sastre clasificó, pero el carolino no se la hizo fácil

Por la fase de octavos de final de la Copa AUF Uruguay se enfrentaron los equipos de San Carlos y Boston River en el estadio de Atenas. El Sastre abrió la cuenta temprano, pero el carolino tuvo una gran producción y mereció el empate en el segundo tiempo; con polémica incluida. Sobre el final, los de barrio Bolívar liquidaron la historia y ahora esperan por el ganador entre Libertad de San Carlos y Montevideo City Torque.

El partido:

Pudo haber comenzado de la peor manera para el equipo local porque a los tres minutos un pase en profundidad dejó a Avenatti solo de camino a enfrentar al arquero Lladó. Mabassi, el lateral izquierdo del carolino, cruzó al delantero del Sastre antes de entrar al área y el árbitro Kevin Fontes le mostró la tarjeta roja. No hubo dudas de la infracción, pero el VAR anuló la jugada porque el Avenatti había partido en posición adelantada.

Otra vida para San Carlos, que casi abre la cuenta cuando Vidal recuperó la pelota anticipándose en la salida de Boston, remató desde tres cuartos de cancha con el arquero adelantado y se fue cerca. El Sastre, no perdonó.

A los 14 minutos Nicolás Siri desbordó por banda derecha y, ante el achique de Lladó, que cuidó el primer palo, sacó un remate potente y rasante que se metió en el segundo palo. Buena definición del punta de Boston que tenía opciones por el medio del área.

A partir de ahí el equipo de Jorge Cazulo creció en el campo de juego. Tuvo alguna tímida ocasión durante la primera parte y apenas comenzado el complemento pudo estirar la ventaja. Aristegui desbordó por izquierda, junto a Siri ganaron las bandas, y sacó un centro a nivel de suelo que desvió Avenatti, pero el palo atajó por Lladó. A partir de ahí el trámite cambió.

Eso despertó a los carolinos y su capitán se hizo cargo. Ripa sacó un remate desde larga distancia, hubo un desvío y esta vez el palo atajó por Juan González. En el rebote, Gadea no pudo con el arquero.

Era momento de San Carlos e iba a convertir. Un centro complicó a Juan González y Techera llegó para puntear la pelota cuando el golero todavía no la había asegurado. Al menos eso pareció, porque el VAR anuló lo que pudo ser el empate.

La más clara para los locales fue un remate notable de Moreira que pegó en el horizontal, era un golazo, y Boston despejó sobre la línea el cabezazo de Gadea, que capturó el rebote. El segundo tiempo fue de San Carlos y el resultado no fue del todo justo con el equipo de OFI que más tarde tuvo un remate de Schiafino que pasó cerca.

En la hora y luego de un desborde de Franco Pérez, este cedió al medio y Francisco Bonfiglio controló y definió contra un palo para liquidar el partido.

Boston River avanzó a cuartos de final y espera por el ganador entre Libertad de San Carlos y Montevideo City Torque.

San Carlos 0-2 Boston River

Hora: 15:00

Torneo: Copa AUF Uruguay, octavos de final

Estadio: Atenas (San Carlos)

TV: DSports/DGO y Flow

San Carlos: J. Lladó; Y. Díaz, A. Godoy, Y. Pereyra, M. Mabassi; R. Techera, L. Nievas, A. Ripa, M. Schiaffino; L. Abarasteguy, A. Vidal.

DT: Carlos de León

Boston River: J. González; Andy López, Marco Oroná, Marco Mancebo; Agustín Aguirre; Facundo Saravia, Agustín Amado, Gastón Ramírez; Nicolás Siri, Felipe Avenatti, Facundo Aristegui.

DT. Jorge Cazulo

Goles: 14’ Nicolás Siri (0-1); 90’ Francisco Bonfiglio (0-2)

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Nicolás Piaggio y Julián Pérez

Cuarto: Jonathan De León

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso.