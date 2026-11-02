Octavos de final de la Copa AUF Uruguay: qué partidos se juegan esta semana, árbitros, escenarios y dónde verlos

La Copa AUF Uruguay confirmó los detalles y árbitros de los cinco partidos restantes de los octavos de final, que tendrá cuatro encuentros en el interior y uno en la capital.

El partido entre Ferro Carril de Salto ante Nacional será arbitrado por Esteban Guerra. Diego Riveiro y Eduardo Varela estarán en el VAR. El encuentro que definirá al rival de Deportivo Maldonado irá el miércoles 4 a las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú.

La semana se abrirá precisamente el miércoles en el Estadio Atenas, donde San Carlos oficiará de local frente a Boston River a las 15:00, con el arbitraje de Kevin Fontes.

A las 16:00, Lito será local en el Parque Abraham Paladino ante Wanderers con Juan Cianni encabezando el cuerpo arbitral.

Los otros dos encuentros irán el jueves. En el Estadio Goyenola de Tacuarembó hará de local Gladiadior de Salto frente a Liverpool, a las 18:00 horas. Eduardo Varela estará a cargo del arbitraje.

A las 21:00 se cerrarán los octavos de final en el Campus Domingo Burgueño Miguel, cuando el campeón de la Copa de Clubes de OFI, Libertad de San Carlos, reciba a Montevideo City Torque, con arbitraje de Augusto Olmos.

Los detalles de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y dónde verlos

MIÉRCOLES 4

Lito vs. Wanderers

Televisan: DSports/DGO y Flow

Hora: 16:00

Estadio: Parque Abraham Paladino

Árbitro: Juan Cianni

Asistentes: Sebastián Silvera y Pablo Alvez

Cuarto: Rubén Umpiérrez

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui

San Carlos (San Carlos) vs. Boston River

Televisan: DSports/DGO y Flow

Hora: 15:00

Estadio: Atenas (San Carlos)

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Nicolás Piaggio y Julián Pérez

Cuarto: Jonathan De León

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso

Ferro Carril (Salto) vs. Nacional

Televisan: DSports/DGO y Flow.

Hora: 21:00

Estadio: Estadio Artigas (Paysandú)

Árbitro: Esteban Guerra Asistentes: Matías Rodríguez y Juan Álvarez Cuarto: Santiago Motta

VAR: Diego Riveiro y Eduardo Varela

JUEVES 5

Gladiador (Salto) vs. Liverpool

Hora: 18:00

Televisan: DSports/DGO y Flow

Estadio: Estadio Goyenola

Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Juan Álvarez y Matías Rodríguez

Cuarto: Esteban Guerra

VAR: Santiago Motta y Diego Riveiro

Libertad (San Carlos) vs. Montevideo City Torque

Hora: 21:00

Televisan: DSports/DGO y Flow

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Alberto Piriz y Carlos Roca

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso