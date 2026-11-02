Octavos de final de la Copa AUF Uruguay: qué partidos se juegan esta semana, árbitros, escenarios y dónde verlos
El torneo cerrará la primera etapa eliminatoria entre equipos profesionales y amateurs, con la disputa de cinco partidos repartidos entre miércoles y jueves.
La Copa AUF Uruguay confirmó los detalles y árbitros de los cinco partidos restantes de los octavos de final, que tendrá cuatro encuentros en el interior y uno en la capital.
El partido entre Ferro Carril de Salto ante Nacional será arbitrado por Esteban Guerra. Diego Riveiro y Eduardo Varela estarán en el VAR. El encuentro que definirá al rival de Deportivo Maldonado irá el miércoles 4 a las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú.
La semana se abrirá precisamente el miércoles en el Estadio Atenas, donde San Carlos oficiará de local frente a Boston River a las 15:00, con el arbitraje de Kevin Fontes.
A las 16:00, Lito será local en el Parque Abraham Paladino ante Wanderers con Juan Cianni encabezando el cuerpo arbitral.
Los otros dos encuentros irán el jueves. En el Estadio Goyenola de Tacuarembó hará de local Gladiadior de Salto frente a Liverpool, a las 18:00 horas. Eduardo Varela estará a cargo del arbitraje.
A las 21:00 se cerrarán los octavos de final en el Campus Domingo Burgueño Miguel, cuando el campeón de la Copa de Clubes de OFI, Libertad de San Carlos, reciba a Montevideo City Torque, con arbitraje de Augusto Olmos.
Los detalles de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y dónde verlos
MIÉRCOLES 4
Lito vs. Wanderers
Televisan: DSports/DGO y Flow
Hora: 16:00
Estadio: Parque Abraham Paladino
Árbitro: Juan Cianni
Asistentes: Sebastián Silvera y Pablo Alvez
Cuarto: Rubén Umpiérrez
VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
San Carlos (San Carlos) vs. Boston River
Televisan: DSports/DGO y Flow
Hora: 15:00
Estadio: Atenas (San Carlos)
Árbitro: Kevin Fontes
Asistentes: Nicolás Piaggio y Julián Pérez
Cuarto: Jonathan De León
VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso
Ferro Carril (Salto) vs. Nacional
Televisan: DSports/DGO y Flow.
Hora: 21:00
Estadio: Estadio Artigas (Paysandú)
Árbitro: Esteban Guerra Asistentes: Matías Rodríguez y Juan Álvarez Cuarto: Santiago Motta
VAR: Diego Riveiro y Eduardo Varela
JUEVES 5
Gladiador (Salto) vs. Liverpool
Hora: 18:00
Televisan: DSports/DGO y Flow
Estadio: Estadio Goyenola
Árbitro: Eduardo Varela
Asistentes: Juan Álvarez y Matías Rodríguez
Cuarto: Esteban Guerra
VAR: Santiago Motta y Diego Riveiro
Libertad (San Carlos) vs. Montevideo City Torque
Hora: 21:00
Televisan: DSports/DGO y Flow
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Alberto Piriz y Carlos Roca
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso
Cuadro de la Copa AUF Uruguay
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