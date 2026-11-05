Brian Rodríguez sufrió una lesión y se perderá los amistosos de Uruguay ante Argentina y República Dominicana

La selección uruguaya recibió una mala noticia a pocos días de afrontar sus últimos dos compromisos internacionales de 2026. Brian Rodríguez sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, según informó oficialmente el América de México, y no estará disponible para los amistosos que la Celeste disputará frente a Argentina y República Dominicana.

A través de sus redes sociales, el conjunto mexicano publicó un parte médico en el que confirmó la lesión del atacante de 26 años, aunque evitó establecer una fecha para su regreso a las canchas. "Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución", expresó la institución.

La situación representa un contratiempo para Diego Forlán, quien había incluido al futbolista entre los 42 reservados para la doble fecha FIFA de noviembre, de los cuales deberá seleccionar a los 26 integrantes de la convocatoria definitiva.

Si bien todavía no existe una comunicación oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol que confirme su baja, los tiempos de recuperación y la cercanía de los encuentros hacen muy difícil que Rodríguez pueda estar a disposición del entrenador.

De acuerdo con la información divulgada en México, el atacante tampoco estaría disponible para los próximos dos compromisos del América, frente a Pumas y Tigres. La intención del club es seguir de cerca su evolución y evitar apresurar su regreso a la actividad.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/QksQWF3xP2 — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2026

Uruguay cierra el año ante Argentina y República Dominicana

La selección uruguaya tendrá dos compromisos durante la ventana internacional que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre.

El primero será el viernes 13 de noviembre frente a Argentina en La Bombonera, escenario en el que la Celeste consiguió una recordada victoria por 2-0 en noviembre de 2023, cuando era dirigida por Marcelo Bielsa, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cuatro días más tarde, el martes 17 de noviembre, Uruguay recibirá a República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, en un encuentro que marcará el cierre de la actividad de la selección en 2026. Ambos partidos serán nuevas oportunidades para Forlán de continuar evaluando futbolistas y alternativas de juego en el proceso que comenzó después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Otro contratiempo para Brian Rodríguez en la selección

El extremo del América ya había tenido dificultades para completar la anterior gira de Uruguay por Asia, aunque en aquella oportunidad por motivos ajenos a lo deportivo. Rodríguez participó de los encuentros frente a Japón y Corea del Sur, pero posteriormente debió regresar a México y no pudo disputar el amistoso ante India.

En aquella oportunidad, la AUF explicó que el futbolista había tenido inconvenientes con su documentación, debido a que su pasaporte no contaba con hojas disponibles para los sellos migratorios y los requisitos de ingreso a India impidieron que continuara con la delegación. Ahora, una lesión muscular vuelve a complicar su participación con la Celeste, que se prepara para cerrar el año con dos encuentros internacionales.