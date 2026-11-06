Qué países visitará el papa León XIV: cómo seguirá su gira por América Latina después de su visita a Uruguay

El papa León XIV desarrollará su sexto viaje apostólico internacional desde su asunción y estará enfocado en tres países de Latinoamérica. El viaje abarcará un total de diez días, llegando a Montevideo el viernes 6 y partiendo de Lima el lunes 16 de noviembre de 2026.

El papa visitará Uruguay y Argentina luego de 40 años, siendo Juan Pablo II la última máxima autoridad que desembarcó en el Río de la Plata.

En el caso de Argentina, el sumo pontífice viajó en 1982 y 1987 mientras que al territorio uruguayo llegó en 1987 para regresar, posteriormente, un año más tarde. En el caso de Perú, además de recibir al pontífice polaco en 1985 y 1988, el papa Francisco lo hizo en 2018.

"Para el papa, viajar, y este viaje en particular, es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido" explicó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, según indica Vatican News.

Papa León XIV a bordo del Pastor Uno de Ita Airways Foto: captura de video/Vatican News

Cómo será el cronograma del viaje de León XIV en Uruguay

León XIV aterrizará en Montevideo el viernes 6 de noviembre dirigiéndose a la Plaza Independencia, donde mantendrá un encuentro con las máximas autoridades, entre las que destaca el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Luego, durante la jornada del sábado 7 de noviembre, el sumo pontífice visitará el departamento de Paysandú, el barrio de Casavalle para terminar su jornada en un evento multitudinario en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre, luego de realizar una santa misa en el departamento de Florida temprano en la mañana, regresará a la capital uruguaya para, sobre la tarde, continuar su viaje apostólico en Argentina.

Cómo será el cronograma del viaje de León XIV en Argentina

En la tarde del domingo 8, la máxima autoridad de la Iglesia católica será recibida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, tras su bienvenida oficial, realizará una serie de actividades en la ciudad de Buenos Aires donde se reunirá con Javier Milei.

El lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional para todo el territorio argentino, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y realizará un encuentro en la Universidad Católica, además de una vigilia acompañada por jóvenes.

La provincia de Córdoba será el principal destino de León XIV durante la jornada del martes 10 de noviembre donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar, además de una reunión con el clero en la Catedral local.

En su último día en Argentina, el miércoles 11 de noviembre, visitará el penal de Villa Devoto, dará una misa central en la Basílica de Luján, además de la despedida en el Aeropuerto de Ezeiza para continuar su viaje hacia Perú.

Papa León XIV aborda el avión rumbo a Montevideo el viernes 6 de noviembre de 2026. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Cómo será el cronograma del viaje de León XIV en Perú

En Perú, permanecerá desde el miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre, inclusive. Llegará a la Base Aérea del Callao sobre las 17:30 horas (hora local) y será recibido por las máximas autoridades, tras la bienvenida oficial.

Durante el jueves 12, participará de un encuentro con obispos en el Palacio Arzobispal y mantendrá una vigilia en el Estadio Nacional de Lima. El viernes 13 de noviembre, las celebraciones abordarán la ciudad de Chiclayo, donde se realizará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y actividades con locales.

Ya para el fin de semana, las actividades del sumo pontífice estarán centradas en Santa Cruz de Succhabamba y Zaña en la jornada del sábado, mientras que el domingo 15 desarrollará misas en Cusco y Pucallpa.

En su última jornada en Perú, el lunes 16 de noviembre, visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para luego desarrollar una última misa en la Base Aérea Las Palmas y partirá, tras la ceremonia de despedida poco después del mediodía, desde el Callao con destino a Roma.