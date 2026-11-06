¿De qué país es el papa León XIV?

La visita del papa León XIV es un evento histórico que no ocurría en Uruguay desde 1988. A raíz de su llega a nuestro país, donde recorrerá Montevideo, Paysandú, Florida y tendrá un breve paso por Juanicó (Canelones), muchos usuarios en internet han comenzado a preguntarse de dónde es el papa.

¿De dónde es el papa León XIV?

Robert Prevost, el papa actual, nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de setiembre de 1955 (71 años). Estudió en la Unión Teológica Católica de Chicago, donde obtuvo una maestría en Divinidad en Teología. Habla el español, italiano, francés, portugués y además lee latín y alemán. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana.

Fue el prefecto del Dicasterio para los Obispos y arzobispo emérito de Chiclayo, Perú. Recibió la ordenación sacerdotal en 1982, obtuvo la licenciatura en 1984 y luego fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas, en Perú, por lo que tiene amplio acercamiento con América Latina.

Relación con el papa Francisco y ascenso en la Iglesia católica

La designación por parte del papa Francisco de Prevost al frente del Dicasterio para los Obispos, uno de los “ministerios” más importantes del Vaticano porque es el que le aconseja al papa la selección de los obispos, fue leída por expertos como una muestra del impulso reformista de Bergoglio.

En Perú, el cardenal fue acusado de encubrir a sacerdotes denunciados por violencia sexual. Sin embargo, la diócesis de Chiclayo negó todos los señalamientos. Prevost ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos. El resto, entre Europa y América Latina, de donde también era el argentino Jorge Mario Bergoglio.

Papa León XIV. Foto: AFP

El diario italiano La Repubblica lo llamó "el menos estadounidense de los estadounidenses" por la moderación de sus palabras.

La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia -estaban tan lejos que normalmente llegaban tarde a los cónclaves- o por decisiones geopolíticas.

Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer además que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.

Arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima, Prevost dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los Obispos, que tiene la importante función de aconsejar al papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia.

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que aún quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia.

"No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", dijo en abril de 2025 a Vatican News.

Papa León XIV, rodeado de fieles. Foto: EFE

"El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió.

Con información de EFE y AFP