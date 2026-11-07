¿Qué es la homilía? El significado de la reflexión que encabezó el papa León XIV en la Catedral de Montevideo

En el marco de su visita oficial a Uruguay, el papa León XIV llevó a cabo este viernes una víspera con obispos, sacerdotes y otros religiosos en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Allí, el sumo pontífice llevó adelante su homilía.

Según explicaron desde la Iglesia Católica, la homilía "es una predicación integrada" en el marco de una celebración litúrgica. Esta plática está vinculada a "la palabra de Dios y el misterio que se celebra".

Desde la institución detallaron que por lo general, la homilía se pronuncia luego del Evangelio en una misa, pero que también pueden darse en otras celebraciones como las vísperas (lo que León XIV llevó a cabo este viernes en la catedral).

Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la homilía es un "razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión".

"Su objetivo es explicar las escrituras sagradas y aplicarlas a la vida cotidiana o a la realidad actual de la comunidad", detalla el sitio oficial de la St. Hugh Catholic Parish and School.

Papa León en la Catedral de Montevideo

"Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es una alegría celebrar la oración vespertina en esta catedral. que conserva tantos recuerdos de su pueblo", dijo el papa en la Catedral. Entre esos recuerdos, está la tina "donde recibió el bautismo de José Gervasio Artigas, signo de la fecunda contribución de la Iglesia al bien del país. Allí comenzó para él una vida nueva como hijo de Dios".

"Cristo nos ha hecho partícipes de su vida y nos invita a crecer en su semejanza hasta que aprendamos a mirar", agregó.

El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

La visita de León XIV

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina que también lo llevará a Argentina y Perú.

El sumo pontífice visitará el país en una jornada marcada por encuentros, actividades religiosas y el contacto con los fieles.