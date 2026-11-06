Qué regalos intercambiaron Yamandú Orsi y el papa León XIV durante su histórico encuentro

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó el mensaje de paz y comunión del papa León XIV durante su visita a Uruguay y afirmó que el encuentro con el pontífice renovó la esperanza de avanzar en objetivos comunes. En una rueda de prensa posterior al discurso del papa en Plaza Independencia, el mandatario dijo que la convocatoria y la alegría con la que fue recibido superaron las expectativas del gobierno.

“Más allá de que teníamos mucha expectativa, nos sorprendió la cantidad de gente que lo recibió y la alegría con la que él vino también”, expresó Orsi. En ese sentido, señaló que la visita genera “la esperanza de seguir trabajando en algunos objetivos comunes”.

El mandatario sostuvo que el encuentro dio continuidad a una conversación que había mantenido con León XIV en el Vaticano y adelantó que existen asuntos en los que ambas partes se comprometieron a avanzar. También manifestó su agradecimiento por la labor de las organizaciones vinculadas a la Iglesia que trabajan en temas sociales en coordinación con el Estado.

Orsi se refirió además al contenido del discurso del pontífice y destacó la referencia al Éxodo del Pueblo Oriental, representado en el monumento ubicado en Plaza Independencia. Según indicó, se comprometieron a "volver a observarlo con mayor detenimiento para profundizar en su significado".

El presidente consideró que las palabras del papa abordaron asuntos fundamentales tanto para la Iglesia católica como para la humanidad. “Cuando el papa habla hay mucho estudio atrás”, señaló, y agregó que los temas planteados durante su intervención, en el contexto actual, invitan a la reflexión.

En particular, Orsi hizo hincapié en el concepto de desarrollo humano integral y lo vinculó con una tradición cultural que trasciende la pertenencia religiosa. A su entender, "se trata de una idea relacionada con las raíces cristianas y con una formación heredada por las sociedades occidentales".

“En tiempos donde se habla tanto de guerra y donde el distanciamiento es una característica, es un mensaje de paz y comunión, más allá de lo que uno crea, y eso nos viene muy bien”, afirmó.

El intercambio de obsequios entre el papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi. Foto: Natalia Rovira.

Los regalos que intercambiaron Orsi y el papa

El mandatario también se refirió a los regalos que la delegación uruguaya entregó al pontífice. Entre ellos mencionó un apero de montar, en alusión a la afición del papa por los caballos, y una pieza artesanal de lana. Orsi destacó especialmente la calidad de la montura y transmitió el reconocimiento de León XIV a quienes elaboran este tipo de trabajos en Uruguay.

“Son cosas que Uruguay suele mostrar cuando vamos por ahí”, comentó sobre los obsequios.

Por su parte, el papa le entregó a Orsi unas láminas vinculadas a la plaza de San Pedro de la ciudad del Vaticano, acompañadas de explicaciones sobre su historia, y una medalla preparada especialmente para la ocasión. El presidente señaló que se tomaría tiempo para conocer en profundidad el significado de los regalos recibidos.

Por último, Orsi valoró la presencia de representantes de distintos sectores políticos, como expresidentes, y de personas creyentes y practicantes en las actividades de la visita. Para el mandatario, esa diversidad "constituye una señal de comunión y de convivencia entre quienes mantienen diferencias políticas, pero pueden encontrar puntos de encuentro".

En ese sentido, sostuvo que la visita también "representa una oportunidad para reafirmar el lugar de la política como herramienta de acercamiento y entendimiento", en línea con el mensaje de paz y comunión transmitido por León XIV.