Qué significan los ornamentos litúrgicos que usó el papa León XIV en la Catedral Metropolitana de Montevideo

En el marco de su visita oficial a Uruguay, el papa León XIV concucrrió este viernes la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde llevó a cabo la homilía y mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, y seminaristas, entre otros representantes de la fe católica. Por este motivo, el sumo pontífice lució una serie de ornamentos que fueron diseñados y confeccionados en el país.

León vistió una capa pluvial confeccionada en satén triple verde. La prenda, que rinde homenaje a la historia y al patrimonio religioso de Uruguay, fue confeccionada por la modista Laura Sorhuet, bajo la dirección de la marca de vestimenta By Florencia, según informaron desde ese sello.

Prendas que utilizó León en la Catedral de Montevideo. Foto: difusión.

Los bordados, que fueron realizados de manera artesanal, tienen como inspiración los elementos simbólicos, así como la arquitectura de la Catedral Metropolitana de Montevideo. "Así, establecen un vínculo con los orígenes de la Iglesia en nuestro país", detallaron.

La capa tiene en su centro un broche de orfebrería bañado en oro que fue realizado por Isabel Navarro. Se destaca que el diseño "reinterpreta el sol presente en la Catedral de Montevideo, trasladando este símbolo a una pieza de carácter único". El broche también está rodeado de estrellas a modo de homenaje a la Virgen María.

"La propuesta busca integrar tradición, simbolismo y oficio artesanal, dando forma a una vestimenta litúrgica que representa la identidad y la historia de la Iglesia uruguaya", destacaron desde By Florencia.

Prendas que utilizó León en la Catedral de Montevideo. Foto: difusión.

Cómo se gestó el encargo

En julio pasado el sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto de la visita del papa León XIV a Uruguay, se contactó con By Florencia, una empresa de indumentaria, fundada y dirigida por Florencia Arrosa, diseñadora con cuatro décadas de trayectoria, que la creó hace ocho años y que trabaja en ella con su hija, Agustina Gómez Platero, de 28 años con la que comparte su pasión por la alta costura.

El pedido de Pinazzo era absolutamente inusual: les planteó a ambas que esa empresa diseñara y elaborara los “ornamentos” (ese el término que utiliza la Iglesia Católica) que utilizarán el pontífice y los concelebrantes (otros sacerdotes) durante su visita.

Agustina Gómez Platero, la diseñadora detrás de la vestimenta para el Papa Leon XIV. Foto: Ignacio Sánchez

Una vez recibido el encargo, la empresa comenzó una frenética actividad. Hacía falta el visto bueno del Vaticano. Por ese motivo, el sacerdote Martín Miranda, párroco de San José Obrero de Paysandú, viajó a Roma con un libro, la “memoria de diseño”, escrito en español e italiano, con todos los detalles de la propuesta, con muestras de telas e hilos a los que la Santa Sede aprobó. “Hubo que hacer toda una investigación. Fue un compromiso de toda la empresa que llevó mucho tiempo y dedicación. Hubo que estar detrás de cada detalle”, explicó Gómez Platero a El País.