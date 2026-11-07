Medios internacionales destacaron la llegada del papa León XIV a Uruguay y su discurso en Plaza Independencia

La visita del papa León XIV a Uruguay generó repercusión a nivel internacional, por el inicio de una histórica gira por América Latina que también lo llevará a Argentina y Perú.

Medios de todo el mundo destacaron el arribo a nuestro país del sumo pontífice. El papa León XIV llamó a poner la dignidad de las personas y el bien común en el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales, durante su primer discurso en Uruguay, pronunciado este viernes en la Plaza Independencia, ante el presidente Yamandú Orsi , autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

La repercusión internacional de la visita del papa

Medios como Euro News, destacaron el comienzo del "tour" del papa en Sudamérica con su arribo a Uruguay. Además, recordando que días atrás fue operado tras padecer cáncer de pulmón.

Por su parte, France 24 resaltó que la llegada del papa a Uruguay es la primera parada en sus 12 días en América del Sur, antes de viajar a Argentina y Perú.

Visita del papa León XIV en Uruguay. Foto: France 24.

El País de Madrid también realizó una cobertura en vivo del evento, destacando que el sumo pontífice encabezó la oración vespertina en la Catedral de Montevideo al cierre de este viernes.

Noticia sobre la visita del papa León XIV. Foto captura de El País de Madrid.

Por su parte, medios como Infobae y La Nación también siguieron de cerca los pasos del papa León XIV en Uruguay. Además, ambos tuvieron periodistas a bordo del avión que trajo al líder de la Iglesia católica a nuestro país.

Visita del papa León XIV en Uruguay. Foto captura de La Nación.

Visita del papa León XIV en Uruguay. Foto captura de Infobae.

Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación que se encuentra cubriendo la visita del papa en Uruguay, resaltó que León XIV habló de su enfermedad y lanzó un fuerte reclamo en su primer discurso en América del Sur.

Papa habló de su operación de pulmón

Como hizo durante el vuelo que lo trajo este viernes a la capital de Uruguay, en su primer discurso en el continente latinoamericano, el papa León XIV volvió a hablar de su reciente operación de pulmón, que conmovió al mundo, y la vinculó con la urgente necesidad de garantizar el acceso de todos a la atención sanitaria, resaltó Piqué en su crónica sobre el discurso del sumo pontífice.

“La enfermedad, la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión pueden hacer especialmente necesaria la ayuda de los demás”, dijo, tras ser recibido con banderas y gritos por unas 30.000 personas, en una Montevideo revolucionada por su visita.

“Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido”, añadió. “Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan”, siguió.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, advirtió, desatando aplausos y hablando en español, con voz fuerte.

El papa León XIV recorre la peatonal Sarandí en el papamóvil. Foto: Ignacio Sánchez.

“Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita. La atención debida a quienes sufren compromete a toda la familia humana”, marcó, en un discurso varias veces interrumpido por aplausos y por el grito de “¡León! ¡León!”.

“Para la Iglesia, este deber encuentra una razón particular en el mandato de Jesucristo de reconocerlo y servirlo en los más necesitados”, sentenció.