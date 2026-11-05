Encuesta de Equipos: el 52% de los uruguayos desaprueba la gestión de Yamandú Orsi y el 24% la aprueba

La consultora Equipos presentó este jueves su última encuesta acerca de cómo evalúan los uruguayos la gestión del presidente Yamandú Orsi. De acuerdo al estudio, al terminar octubre un 52% de la población desaprueba la gestión del mandatario, un 24% la aprueba y un 22% que ni aprueba ni desaprueba. Un 2% no sabe o no contesta.

"La foto del mes es de un saldo negativo, de -28 puntos", subrayó Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, a la hora de presentar la encuesta en Subrayado (Canal 10).

La comparación con la medición anterior, de agosto, muestra una caída de 4 puntos en el nivel de aprobación y un aumento de 1 punto en la desaprobación (dentro del margen de error de la medición). El saldo neto se deteriora de -23 a -28. Es el registro más bajo de lo que va del período, muy similar (1 punto más bajo) que el del mes de junio.

"Puede decirse que el presidente está en una fase de cierta estabilidad", indicó Zuasnabar. Dentro de sus propios votantes (de 2ª vuelta en 2024), la aprobación a Orsi se ha estabilizado en niveles algo por debajo del 50%. Por el contrario, entre los votantes de la oposición, la desaprobación es muy mayoritaria. La variación a la baja de la aprobación a Orsi en esta medición se explica fundamentalmente por una caída en los juicios entre los votantes opositores, y entre aquellos que no declaran su voto anterior.

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La imagen personal de Yamandú Orsi

Cuando se pregunta por la imagen personal de Yamandú Orsi como figura política (más allá del desempeño como presidente), los resultados son algo diferentes. En este caso, Orsi recibe casi tantas opiniones positivas (“simpatías”) como negativas (“antipatías”), mostrando un saldo neto apenas negativo.

Estos resultados contrastan con los de la evaluación de Orsi en su trabajo como presidente. La imagen positiva de Orsi como figura política es de 39% mientras que la aprobación de su trabajo como presidente es de 24%, es decir, que hay una brecha de 15 puntos. En palabras sencillas, el público tiene una mejor valoración de Yamandú Orsi como figura política, que como presidente de la República.

La existencia de una diferencia entre ambos indicadores no es una novedad. Orsi ha tenido esta característica durante todo el período de gobierno, al igual que la tuvieron también en su momento otros presidentes. Lo llamativo de esta medición es que los indicadores se mueven en sentido contrario. Por lo general, cuando un indicador cae, también lo hace el otro (en mayor o menor medida). Pero en octubre el contraste es marcado, y genera una brecha de magnitud inusual entre ambos indicadores.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 21 de octubre de 2026. Se realizaron con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 715 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.