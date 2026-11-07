El momento en el que León XIV ingresó a la cabina de mando en el vuelo rumbo a Uruguay y conoció a los pilotos
La compañía aérea propietaria de la aeronave compartió detalles inéditos y el registro audiovisual del viaje apostólico. El sumo pontífice llegó al país en un avión de la aerolínea Ita Airways.
Durante su viaje a Uruguay en avión, al papa León XIV (Robert Prevost) se le permitió visitar la cabina de la aeronave. El hecho fue registrado y difundido en las redes sociales de ITA Airways, la aerolínea que trajo al sumo pontífice al país.
"Un momento especial a bordo de nuestro vuelo papal a Uruguay: el Santo Padre visitó la cabina de mando, conoció a nuestros pilotos y compartió con ellos algunos momentos del viaje", destacaron desde Ita Airways en redes sociales.
Subrayaron que se trató de una emoción "verdaderamente única y un recuerdo inolvidable" para la tripulación a bordo del avión.
En el registro audiovisual se puede ver como, a miles de pies de altura, el papa observa la cabina de mando, ocupada -como suele ser durante los vuelos comerciales- por dos pilotos.
El vuelo desde dentro: las fotos del papa a bordo del avión
El viaje del papa León XIV
El papa comenzó su viaje a bordo del apodado "Pastor Uno", el avión comercial preparado para sus vuelos internacionales. La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde partió en el Airbus A330-900 de ITA Airways.
El sitio Vatican News compartió una serie de imágenes de cómo comenzó el viaje de León rumbo a Uruguay.
Inicia el Viaje Apostólico de Su Santidad León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre de 2026 https://t.co/RqdkKBKaeY pic.twitter.com/yRjX5uIeqw— Vatican News (@vaticannews_es) November 6, 2026
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