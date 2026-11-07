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El País Información Sociedad

El momento en el que León XIV ingresó a la cabina de mando en el vuelo rumbo a Uruguay y conoció a los pilotos

La compañía aérea propietaria de la aeronave compartió detalles inéditos y el registro audiovisual del viaje apostólico. El sumo pontífice llegó al país en un avión de la aerolínea Ita Airways.

El País
El País
06/11/2026, 22:24
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León XIV observa la cabina de mando del avión que lo traslada a Uruguay.
León XIV observa la cabina de mando del avión que lo traslada a Uruguay.
Foto: Ita Airways.

Durante su viaje a Uruguay en avión, al papa León XIV (Robert Prevost) se le permitió visitar la cabina de la aeronave. El hecho fue registrado y difundido en las redes sociales de ITA Airways, la aerolínea que trajo al sumo pontífice al país.

"Un momento especial a bordo de nuestro vuelo papal a Uruguay: el Santo Padre visitó la cabina de mando, conoció a nuestros pilotos y compartió con ellos algunos momentos del viaje", destacaron desde Ita Airways en redes sociales.

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Subrayaron que se trató de una emoción "verdaderamente única y un recuerdo inolvidable" para la tripulación a bordo del avión.

En el registro audiovisual se puede ver como, a miles de pies de altura, el papa observa la cabina de mando, ocupada -como suele ser durante los vuelos comerciales- por dos pilotos.

León XIV observa la cabina de mando del avión que lo traslada a Uruguay.
León XIV observa la cabina de mando del avión que lo traslada a Uruguay.
Foto: Ita Airways.

El vuelo desde dentro: las fotos del papa a bordo del avión

El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE
El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE
El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
El papa León XIV interactuando con periodistas a bordo de un avión en ruta hacia Sudamérica, después de salir del aeropuerto de Roma Fiumicino, Italia, 6 de noviembre de 2026.
Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE

El viaje del papa León XIV

El papa comenzó su viaje a bordo del apodado "Pastor Uno", el avión comercial preparado para sus vuelos internacionales. La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde partió en el Airbus A330-900 de ITA Airways.

El sitio Vatican News compartió una serie de imágenes de cómo comenzó el viaje de León rumbo a Uruguay.

Papa León XIV aborda el avión rumbo a Montevideo el viernes 6 de noviembre de 2026.
Papa León XIV aborda el avión rumbo a Montevideo el viernes 6 de noviembre de 2026.
Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP
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