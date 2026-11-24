Canadá anunció los 14 jugadores que viajarán a Montevideo y Zárate para disputar la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, donde enfrentará a Uruguay y Argentina respectivamente.

Si bien la selección norteamericana llega ya clasificada presenta un plantel de categoría liderada por Kelly Olynyk, que jugó 13 años en la NBA y que partió este último semestre a BC Roma, siendo elegible para jugar. El ex San Antonio Spurs promedia 15,7 puntos y 5,8 rebotes en la liga italiana, con un 39% en triples.

Pero el equipo de Nate Mitchell también tendrá una baja de peso, la de Kyle Wiltjer. El único jugador que había estado en cancha los ocho partidos de la selección de la Hoja de Maple en las Clasificatorias no viajará a Sudamérica, por lo que perderá sus 13,4 puntos por partido, uno de los que más aporta de los habituales citados, junto a Marcus Carr, jugador que por su actuación en Euroliga con el Virtus Bologna tampoco fue citado.

Sí estará Trae Bell-Haynes, que se desempeña en el Casademont Zaragoza, donde compartió plantel con Joaquín Rodríguez y este lo definió como uno de los mejores jugadores con los que compartió equipo. En Clasificatorias jugó cuatro partidos y destaca por sus 7,5 asistencias. En la ACB promedia 12,6 puntos y 4,8 asistencias.

Como novedades aparece Javonte Brown, jugador que hará su estreno en la selección mayor y que hoy se desempeña en el Tizona de Primera FEB (segunda de España), con 15,1 puntos de promedio. Es un interno de 2,13, de 24 años, que jugó el Mundial Sub 19 en 2021.

Entre los nombres que aparecieron de último minuto también figura Kobe McEwen, base que si bien mostró buenos números en el Tianjin Pioneers, fue cortado tras dos partidos.

Como lo definió Nicolás Scarabino, scouter de la selección uruguaya a Ovación, será un equipo con mucho poderío en el juego interno, con "un perímetro picante" liderado por Bell-Haynes. Canadá es una selección con mucho ritmo, que intenta aprovechar las ventajas tempranas en la ofensiva y que llega como favorito a quedarse con el punto en el Antel Arena, pero una victoria Celeste, que lo deje a un triunfo de la Copa del Mundo no parece ser una tarea utópica.

Los 14 que llegarán a Montevideo serán: Kobe McEwen (libre), Kadre Gray (Jiangsu Dragons, China), Aaron Best (Morabanc Andorra, España), Trae Bell-Haynes (Casademont Zaragoza, España), Keevan Veinot (STK Czarni Słupsk, Polonia), Stefan Smith (BV Chemnitz 99, Alemania), Jahvon Blair (Hamburg Towers, Alemania), Thomas Scrubb (Lobos Plateados, México), Enoch Boakye (Umana Reyer Venezia, Italia), David Muenkat (Hamburg Towers, Alemania), Bediako Charles (New Zealand Breakers, Nueva Zelanda), Thomas Keneddy (London Lions, Inglaterra), Kelly Olynyk (BC Roma, Italia), Javonte Brown (Tizona, España). Tendrá que seleccionar 12 para cada partido.

