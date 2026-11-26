La Asociación de Maestros del Uruguay ( Ademu ) anunció en la tarde de este jueves un paro docente de 24 horas para este viernes en todas las escuelas de Montevideo.

La medida se tomará tras una nueva agresión a una maestra a la salida del turno vespertino de la Escuela Nº255 en Ravignani y Núñez de Arce (barrio Las Canteras - Malvín Norte), según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes de Ademu.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep) expresó su repudio a la agresión en un comunicado “Ningún episodio de violencia, sea física, verbal o mediante amenazas, puede naturalizarse en nuestras escuelas”, sostuvieron.

Una clase de una escuela pública. Foto: Fernando Ponzetto.

Acompañaron la decisión de paro de Ademu, extendiendo su “abrazo solidario” a la docente y la comunidad de la escuela "que hoy atraviesan una situación dolorosa”.

Y añadieron: “Quienes trabajamos en la escuela pública lo hacemos para que cada niña y cada niño encuentre en ella un lugar seguro donde aprender y convivir. Cuidar a quienes enseñan es también cuidar a la infancia (...)”.