Habrá paro de maestros en Montevideo este viernes tras agresión a una docente de la Escuela 255
La medida se toma tras un episodio de violencia a la salida del turno vespertino de la Escuela Nº255. "Cuidar a quienes enseñan es también cuidar a la infancia", señaló Fum-Tep.
La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) anunció en la tarde de este jueves un paro docente de 24 horas para este viernes en todas las escuelas de Montevideo.
La medida se tomará tras una nueva agresión a una maestra a la salida del turno vespertino de la Escuela Nº255 en Ravignani y Núñez de Arce (barrio Las Canteras - Malvín Norte), según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes de Ademu.
Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep) expresó su repudio a la agresión en un comunicado “Ningún episodio de violencia, sea física, verbal o mediante amenazas, puede naturalizarse en nuestras escuelas”, sostuvieron.
Acompañaron la decisión de paro de Ademu, extendiendo su “abrazo solidario” a la docente y la comunidad de la escuela "que hoy atraviesan una situación dolorosa”.
Y añadieron: “Quienes trabajamos en la escuela pública lo hacemos para que cada niña y cada niño encuentre en ella un lugar seguro donde aprender y convivir. Cuidar a quienes enseñan es también cuidar a la infancia (...)”.
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