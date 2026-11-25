Se aprobó y difundió el calendario escolar 2027, que determinan las fechas de inicio de clases, vacaciones de invierno, vacaciones de primavera y fin de cursos para el próximo año.

Fechas de Educación inicial y Pprimaria

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) determinó que las clases en educación inicial y primaria comenzarán el lunes 1° de marzo y culminarán el 17 de diciembre.

Las vacaciones de invierno serán del 28 de junio al 2 de julio, y las vacaciones de primavera del 20 al 24 de setiembre.

Este esquema rige principalmente para las instituciones públicas. Las instituciones privadas pueden realizar modificaciones.

Fechas de Secundaria y UTU

En Educación Secundaria, las clases en Educación Básica Integrada (EBI) con el Plan 2023 iniciarán el 1° de marzo en séptimo grado (primero de liceo) —misma fecha que regirá para la Educación Media Superior (EMS)—, y el 2 de marzo en octavo y noveno grado (segundo y tercer año de liceo).

Las vacaciones de invierno en secundaria, tanto de EBI y EMS, serán también del 28 de junio al 2 de julio, y el receso de primavera del 20 al 24 de setiembre.

La finalización de cursos en EBI y EMS será el 26 de noviembre, siendo el acompañamiento pedagógico específico (APE) entre el 1° y el 13 de diciembre y las pruebas de acreditación entre el 20 y el 28 de diciembre.

El inicio de clases en UTU también se marcó para el 1° de marzo, a excepción de los estudiantes de octavo y noveno grado del Plan 2023 que inician el 2 de marzo.

Lo mismo ocurre con los estudiantes de EMS en UTU, comienzan el 1° de marzo los de primer año y el 2 los de segundo y tercer año de bachillerato.

Las vacaciones de invierno en UTU serán también del 28 de junio al 2 de julio, y las de primavera del 20 al 24 de setiembre. Mientras que el cierre de cursos en UTU será el 26 de noviembre.